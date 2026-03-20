鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-03-20 22:32

聯準會 (Fed) 理事華勒 (Christopher Waller) 表示，隨著伊朗戰事推升油價，他對通膨前景採取更審慎態度，但若就業市場持續疲弱，仍可能在今年稍晚支持降息。他指出，目前關鍵在於觀察油價上漲是否對核心通膨形成持續壓力。

Fed華勒對油價影響轉趨審慎 仍看今年稍晚降息(圖：REUTERS/TPG)

華勒周五 (20 日) 接受《CNBC》採訪時表示，戰事使經濟前景不確定性升高，「現在需要保持謹慎」，但這不代表全年都維持利率不變。他強調，若未來經濟發展符合預期，且就業市場未見改善，將重新主張降息。

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Fed 本周利率會議決定維持政策利率在 3.5% 至 3.75% 區間不變，並預測今年僅降息一次，反映對中東局勢與通膨風險的審慎態度。華勒指出，若非伊朗戰事升溫，他本可能再次對維持利率不變的決策持反對立場。

油價與戰事成關鍵變數 通膨風險升溫

華勒表示，油價作為重要中間投入，影響範圍遠超一般商品，若油價持續高檔，終將傳導至更廣泛的物價。他指出，與對特定商品課徵關稅不同，能源價格上升將全面影響經濟體系，增加通膨壓力。

Fed 最新經濟預測亦上修通膨預估，2026 年通膨率由 2.4% 上調至 2.7%，核心通膨預估亦同步升至 2.7%。決策官員在會後聲明中，亦強調中東衝突帶來的不確定性，並刪除先前提及就業市場逐步穩定的措辭。

就業市場疲弱仍是降息關鍵

儘管油價風險升溫，華勒仍認為就業市場是決定政策方向的核心因素。他指出，2025 年幾乎未出現淨新增就業，顯示勞動市場動能偏弱。雖然勞動力成長放緩使失業率維持穩定，但近期非農就業減少，顯示市場實際情況並不樂觀。

華勒表示，若未來數據顯示就業持續下滑，例如連續出現多次負成長，將強化他對降息的支持。他同時指出，關稅對通膨的影響可能屬一次性因素，整體通膨仍朝 Fed 的 2% 目標邁進，但仍需觀察其是否延續至下半年。

市場預期亦出現明顯轉變。隨著戰事延續與油價上升，投資人已大幅下修降息預期，幾乎不再押注 2026 年與 2027 年出現降息。