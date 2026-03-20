2026-03-21 04:00

全球能源市場正面臨動盪的新變數：戰損評估 (Battle Damage Assessments)。在中東油氣設施受到一波波攻擊之際，交易員正設法確認受災點、損害程度，以及設施停擺的時間。

與遭阻擋後隨時可啟航的油輪不同，油氣基建一旦受損，將需要數月甚至數年時間重建，而且被迫關閉的設施可能代表產能的永久破壞。

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倫敦石油經紀公司 PVM 分析師 Tamas Varga 說：「這是市場正逐漸覺醒面對的新現實。」

在沙烏地阿拉伯與科威特煉油廠遇襲之後，布蘭特原油周四 (19 日) 一度跳漲 10%，短暫觸及每桶 119 美元後回落。而在伊朗攻擊全球最大的液化天然氣 (LNG) 工廠、位於卡達的拉斯拉凡 (Ras Laffan) 之後，歐洲天然氣價格飆升約 12%。

在戰爭迷霧中，精確數據極為稀有，戰場變化速度之快讓投資人難以確立可靠的損害評估。對油氣價格而言，這種盲點代表波動率上揚與風險溢酬飆升。

Varga 指出：「如果你每天晚上計算什麼被擊中，等早上醒來時，那項計算就過時了。這是一場噩夢。」

為了獲取消息，大宗商品交易員開始聘請能掌握波斯灣情勢的安全顧問，它們能利用自家油輪船隊探測港口營運中斷的情況。

根據卡達能源公司 (QatarEnergy)，這次的飛彈襲擊使卡達 LNG 出口產能削減 17%，每年損失約 200 億美元營收。拉斯拉凡由卡達能源公司與埃克森美孚 (XOM-US)、道達爾能源 (TTE-US) 及殼牌 (SHEL-US) 等巨頭共同投資，該公司預測修復工作恐長達五年，而且除非確信不再受襲，否則無法動工。

這波衝擊已擴散到實體產業。大量應用於運輸業的鋁業，以及半導體關鍵原料氦氣，都因天然氣短缺而受挫。

此外，包括日本、南韓、印度與中國在內的亞洲經濟體，都高度依賴與卡達的長期 LNG 合約，而庫存耗盡的歐洲，也被捲入現貨搶貨大戰。

伊朗更鎖定沙烏地紅海沿岸延布 (Yanbu) 的 Samref 煉油廠。延布港曾是沙國繞過荷姆茲海峽的關鍵安全閥門，此次遭襲發出令人吃驚的訊號：伊朗已將這個分流路線視為合理的攻擊目標。

倫敦石油經紀公司 Onyx 執行長 Greg Newman 透露，為了在混亂中掌握局勢，他聘請了一名與航運業保持聯繫的研究員，持續追蹤攻擊傳聞、流量中斷或海軍護衛報告。