鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-03-20 22:00

聯準會 (Fed) 理事鮑曼 (Michelle Bowman) 表示，她仍預期 2026 年年底前將降息三次，以支撐就業市場，並強調儘管經濟成長動能仍強，但將密切關注伊朗戰事對經濟與政策前景的潛在影響。

Fed利率路徑分歧 鮑曼仍估今年三次降息(圖：REUTERS/TPG)

鮑曼周五 (20 日) 接受《福斯財經新聞》(Fox Business) 訪問時指出，目前仍將三次降息納入預測路徑，主要考量就業市場仍存在不確定性。她表示：「我仍關心就業市場表現，希望透過降息提供支撐。」不過，她也坦言，伊朗衝突對經濟的影響仍難以判斷，現階段評估其長期衝擊仍言之過早。

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她指出，戰事對供應端的影響將逐步反映在經濟中，但具體程度仍有待觀察，Fed 未來在利率決策上，將視經濟數據變化而定。

鮑曼相對偏向鴿派的立場，與 Fed 本周利率決策形成對比。聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議維持利率區間在 3.5% 至 3.75% 不變，並在最新利率預測中顯示，今年僅預計降息一次，2027 年再降息一次，反映政策官員對通膨與戰事不確定性的審慎態度。

除貨幣政策外，鮑曼也提及本周公布的金融監管鬆綁計畫，未來將放寬大型銀行資本要求，可能釋放數十億美元資金，用於放款、庫藏股與股利發放。