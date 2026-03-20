Fed利率路徑分歧 鮑曼仍估今年三次降息
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電
聯準會 (Fed) 理事鮑曼 (Michelle Bowman) 表示，她仍預期 2026 年年底前將降息三次，以支撐就業市場，並強調儘管經濟成長動能仍強，但將密切關注伊朗戰事對經濟與政策前景的潛在影響。
鮑曼周五 (20 日) 接受《福斯財經新聞》(Fox Business) 訪問時指出，目前仍將三次降息納入預測路徑，主要考量就業市場仍存在不確定性。她表示：「我仍關心就業市場表現，希望透過降息提供支撐。」不過，她也坦言，伊朗衝突對經濟的影響仍難以判斷，現階段評估其長期衝擊仍言之過早。
她指出，戰事對供應端的影響將逐步反映在經濟中，但具體程度仍有待觀察，Fed 未來在利率決策上，將視經濟數據變化而定。
鮑曼相對偏向鴿派的立場，與 Fed 本周利率決策形成對比。聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議維持利率區間在 3.5% 至 3.75% 不變，並在最新利率預測中顯示，今年僅預計降息一次，2027 年再降息一次，反映政策官員對通膨與戰事不確定性的審慎態度。
除貨幣政策外，鮑曼也提及本周公布的金融監管鬆綁計畫，未來將放寬大型銀行資本要求，可能釋放數十億美元資金，用於放款、庫藏股與股利發放。
在金融穩定風險方面，鮑曼表示，當前最關注的是網路安全風險，認為其潛在衝擊可能比私人信貸或槓桿貸款更快顯現，對金融體系構成挑戰。
- 外匯市場重大信號！美元買入力度為...
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈美股早盤〉伊朗戰事升溫拖累 主要指數開低、資金轉趨保守
- AI晶片案延燒！美超微盤前股價重挫27% 市值恐蒸發近50億美元
- 亞馬遜擬重返智慧手機市場 傳內部開發AI手機「Transformer」
- 黃金撐住、白銀續跌 貴金屬走勢怎麼看？
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇