鉅亨網編譯段智恆 2026-03-19 20:00

中東戰事升溫衝擊全球大宗商品市場，銅價今年以來漲幅幾乎全數回吐。隨著伊朗與以色列衝突升級並波及能源設施，油氣價格飆升引發市場對全球經濟前景與通膨壓力的擔憂，工業金屬全面承壓下跌。

倫敦金屬交易所 (LME) 工業金屬周四 (19 日) 普遍走低。此前伊朗與以色列互相攻擊中東能源設施，伊朗鎖定全球最大的液化天然氣 (LNG) 工廠，而以色列則打擊伊朗南帕爾斯 (South Pars) 天然氣田，引發歐洲天然氣與布蘭特原油價格大幅上揚。

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最新一輪衝突也促使美國總統川普呼籲降低衝突強度。然而，在戰事沒有明顯降溫跡象、能源價格持續上漲的背景下，市場風險情緒升高，包括工業金屬在內的風險資產遭到拋售。

銅價今年初原本表現強勢，並在 1 月底創下歷史新高，但隨著市場情緒轉向，近期價格快速回落。倫敦金屬交易所銅價本月已下跌逾 9%，周四盤中一度下跌 2.7%，報每噸 12,064.50 美元。

五礦期貨 (Minmetals Futures) 基本金屬研究主管 Wu Kunjin 表示，市場目前主要擔憂經濟與通膨前景。他指出，原油價格長時間維持高檔將進一步推升通膨壓力，雖然油價上漲未必直接導致升息，但確實可能增加政策不確定性。

聯準會 (Fed) 最新利率決策同樣加深市場疑慮。雖然 Fed 連續第二次會議維持利率不變，但主席鮑爾在會後談話中指出，即使在伊朗戰爭爆發之前，通膨壓力仍未完全消退，讓市場重新評估未來利率政策走向。

金屬交易員目前同時關注兩股力量。一方面，市場擔心衝突可能造成供應干擾，尤其是鋁市場；另一方面，若戰事拖累全球經濟活動，製造業需求可能受到打擊。分析人士指出，在美國與以色列對伊朗發動攻擊之前，中國金屬需求其實已出現疲弱跡象。

不過，價格回落也可能刺激部分買盤回流。中國今年稍早因價格過高而觀望的消費者，如今可能重新進場。此外，中國鋁與銅庫存此前已大幅增加。

Wu Kunjin 表示，隨著價格下跌，中國市場對金屬消費的預期已明顯改善，未來庫存消化的速度可能加快。