鉅亨網編譯段智恆 2026-03-17 19:31

《彭博》周二 (17 日) 報導，倫敦金屬交易所 (LME) 銅庫存升至逾六年新高，顯示實體市場需求轉弱，銅價週一走低。作為工業金屬風向球的銅期貨在倫敦盤中一度下跌 0.9%，報每噸約 12,740 美元。

LME 數據顯示，交易所追蹤的銅庫存單日大增近 1.9 萬噸至 330,375 噸，創 2019 年 9 月以來最高水準。今年以來交易所庫存快速累積，反映實體銅市場的看空情緒升溫。市場人士指出，在價格高漲背景下，買方態度轉趨保守，賣方則面臨出貨困難。

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分析人士表示，中國需求疲弱是造成銅庫存增加的重要因素之一。另一方面，此前因市場擔憂美國可能祭出關稅而出現的提前運往美國的銅貨潮，也逐漸消退，進一步削弱實體市場的需求動能。

今年 1 月底銅價曾觸及每噸 14,500 美元以上的歷史高點，目前仍較一年前高出約 30%。但在價格維持高檔之際，不少買家開始觀望，減緩採購步調，使得市場出現庫存累積的情況。

與此同時，鋁價在連續兩個交易日下跌後回升。市場仍關注伊朗戰事持續時間可能帶來的供應衝擊，部分投資人擔心中東主要冶煉廠產量可能進一步減少。

目前荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 幾乎全面關閉，導致部分冶煉廠無法運出金屬或取得原料。已有企業開始削減產量，分析師警告，若戰事持續，停產風險將進一步升高。

中國研究機構 Mysteel 指出，若海峽封鎖再持續一至兩周，中東地區鋁產量可能額外減少約 50 萬噸折合年率。該機構認為，目前鋁價仍低估供應減少與成本上升對產業的影響，市場先前假設衝突將迅速結束的價格預期已不再適用。

另外，倫敦金屬交易所周一也出現技術故障，導致所有合約電子交易一度中斷超過兩小時，鋁、鋅等多個金屬市場在此期間無法進行下單交易。