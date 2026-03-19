鉅亨網編譯段智恆 2026-03-19 19:42

美國正試圖透過海軍護航協助油輪恢復通行，但國際海事組織 (IMO) 警告，即使軍艦護航，也無法「百分之百確保」荷姆茲海峽航行安全。隨著美國與伊朗衝突進入第三周，這條全球最重要的能源航道幾乎陷入癱瘓，原油供應急劇減少，油價在亞洲市場迅速逼近每桶 150 美元，市場開始擔憂全球能源衝擊可能進一步擴大。

荷姆茲海峽幾近癱瘓 美軍護航仍難保油輪安全(圖：REUTERS/TPG)

美國總統川普正試圖加速重啟荷姆茲海峽航運，提出由美國海軍為油輪與商船提供護航。然而計畫面臨兩大阻力。首先，多個美國盟友已拒絕派遣軍艦協助行動，原因是該水域仍面臨伊朗革命衛隊布設的水雷以及自殺式無人機威脅。其次，即使實施護航，安全風險仍難以完全消除。

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國際海事組織秘書長多杜明奎 (Arsenio Dominguez) 接受英國《金融時報》(FT)訪問時表示，軍艦護航確實能降低風險，但無法完全排除危險。他指出，商船與船員仍可能受到衝突波及，「我們在這場與航運本身無關的衝突中，成為附帶損害」。他並警告，部分滯留在波斯灣的商船正面臨補給不足問題，包括糧食與基本物資逐漸短缺。

軍事專家也認為，在伊朗沿岸附近為商船護航極具挑戰。哈德遜研究所 (Hudson Institute) 海軍作戰專家克拉克 (Bryan Clark) 指出，伊朗沿岸部署的無人機與飛彈發射器距離航道極近，一旦發射裝置啟動，軍艦與商船往往只有數分鐘反應時間。他表示，從海岸到航道的距離僅約 3 至 4 英里，使得防禦難度大幅提高。

目前多個美國盟友，包括德國、西班牙與義大利，都沒有立即派遣軍艦進入該水域的計畫。這一態度已引發川普政府不滿，華府對部分長期盟友未願意協助重啟航道表達挫折。

能源市場的衝擊已逐漸浮現。Kpler 石油分析師 Muyu Xu 指出，荷姆茲海峽封鎖已成為史上最嚴重的石油供應中斷之一，實際原油供應正迅速從全球市場消失，未來數周可能引發需求萎縮。

自衝突爆發以來，通過荷姆茲海峽的油輪活動大幅減少。(圖：ZeroHedge)

數據顯示，自衝突爆發以來，通過荷姆茲海峽的油輪活動大幅減少，目前每日僅約 40 萬桶原油通過，遠低於封鎖前平均約 1,400 萬桶的水準。市場普遍認為，即使航道最終重新開放，要恢復戰前運作仍將面臨巨大挑戰。