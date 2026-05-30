鉅亨網編譯余曉惠 2026-05-30 16:50

亞洲米價 5 月創下近 20 年來最大單月漲幅，而且在天候風險升高，以及戰爭推升能源與肥料成本、威脅稻米生產之下，後續仍可能進一步上漲。

作為亞洲基準價格之一的泰國白米，5 月價格大漲 20%，創 2008 年有紀錄以來最大單月漲幅，芝加哥期貨交易所 (CBOT) 稻米期貨本月也勁揚 15%。

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惠譽解決方案 (Fitch Solutions) 旗下 BMI 大宗商品分析師 Bin Hui Ong 表示，米價仍將維持上漲趨勢，理由是聖嬰現象 (El Niño) 預料將到來，可能為亞洲部分地區帶來更炎熱、乾燥的天氣，進一步增添價格上漲風險。

自荷姆茲海峽幾乎封鎖以來，燃料與肥料供應持續受阻，讓高度依賴進口的亞洲各國農民面臨投入成本飆升壓力，並擔心將開始衝擊稻米產量。

稻米是亞洲經濟與糧食安全的重要基石，泰國、越南與印度等國同時也是全球主要出口地。

隨著多個地區主產季開始播種，部分農民已被迫延後甚至放棄種植。

越南南部永隆省 (Vinh Long)60 歲農民 Tran Van Be Bay 表示，過去他每年種植三期稻作，但在肥料價格暴漲後，這次打算少種一期。

他說：「成本不斷上升，天氣又這麼炎熱，現在不是播種新作物的好時機。施用更多肥料不但成本更高，也會傷害作物。」

稻米是高度依賴肥料的作物，而灌溉稻田所需的抽水設備，通常也仰賴柴油運作。

根據國際稻米研究所 (IRRI) 資料，自 2 月中東戰爭爆發以來，泰國、柬埔寨與菲律賓的氮肥價格已上漲約 40-50%。

IRRI 政策分析與氣候變遷資深科學家 Alisher Mirzabaev 表示，各國在 3 月至 5 月期間仍有足夠庫存支撐需求，但若肥料貿易無法恢復正常，未來可能出現供應短缺。

亞洲稻米減產也可能衝擊全球供應。菲律賓已警告，若強烈聖嬰現象發生，稻穀產量可能減少多達 70 萬公噸，相當於全年目標產量的 3.5%。

國際穀物理事會 (IGC) 市場分析師 Peter Clubb 認為，全球市場上的稻米價格漲勢仍可能相對受抑制，因為主要生產國印度仍有充足庫存，加上全球需求相對疲弱，有助抑制價格進一步大幅上升。

值得注意的是，印度政府周四發布最新氣象預報，受聖嬰現象影響，今年季風降雨量恐創 11 年新低。