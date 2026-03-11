鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-03-11 20:20

中東戰事衝擊全球能源市場，各國政府正研擬動用戰略儲備以穩定油價。《彭博》周三 (11 日) 報導，國際能源總署 (IEA) 正提議釋出多達 4 億桶緊急石油儲備，規模可能創下歷史新高。與此同時，日本首相高市早苗也宣布，日本將率先動用本國戰略儲油，以因應戰事導致的能源供應風險與油價飆升壓力。

這項計畫顯示，在荷姆茲海峽航運受阻、全球能源供應鏈面臨嚴重衝擊之際，各國政府正加快部署應急措施，試圖遏止油價上漲與經濟衝擊。

‌



IEA 研議釋出 4 億桶戰略儲油 規模恐創史上最大

德國經濟部長萊赫 (Katherina Reiche) 表示，IEA 已向成員國提出釋出約 4 億桶戰略石油儲備的方案，相關決策最快可能在當天稍晚作出。IEA 負責協調經濟合作暨發展組織 (OECD) 國家的石油儲備動用機制，此次行動若落實，將超越過去所有紀錄。

此前最大規模的行動發生在 2022 年俄羅斯入侵烏克蘭後，IEA 成員國共釋出 1.827 億桶石油，初期每日釋出量約為 200 萬桶，隨後延長並追加供應。

然而，目前能源市場面臨的供應衝擊可能比當年更大。由於中東戰事導致荷姆茲海峽航運幾乎停擺，而該海峽平時承載全球約 20% 的海運原油運輸量，使全球能源供應出現重大缺口。

在當地儲油設施逐漸被填滿之際，沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國與伊拉克等主要產油國也被迫加深減產，全球石油供應因此減少約 6%。阿聯最大煉油廠魯韋斯 (Ruwais) 也在無人機攻擊後暫停營運。

市場質疑釋油效果 能否填補供應缺口仍存疑

IEA 目前共有 32 個成員國，公共緊急石油儲備合計超過 12 億桶，其中美國戰略石油儲備 (SPR) 規模最大。此外，各國還持有約 6 億桶由政府規定必須維持的產業庫存。

根據規定，IEA 成員國需維持至少相當於 90 天淨石油進口量的儲備，這些庫存可能是政府專用儲油，也可能是商業儲備或雙邊儲油安排。

目前美國戰略石油儲備約為 4.15 億桶，略高於最大容量的一半。該儲備建立於 1970 年代阿拉伯石油禁運之後，主要儲存在墨西哥灣沿岸的地下鹽穴中。

不過，市場人士對釋放儲油能否有效緩解供應缺口仍抱持疑慮。情報公司 Kpler 分析師法拉克沙希 (Homayoun Falakshahi) 指出，關鍵問題在於各國釋油的速度與規模。

摩根大通 (JPM-US) 則估算，即使釋出 4 億桶石油，換算每日供應量約僅 120 萬桶，恐怕仍不足以彌補中東衝突造成的供應損失。花旗則估計，波斯灣地區每日可能有 1,100 萬至 1,600 萬桶石油供應受到影響。

美國能源部資料顯示，美國 SPR 最大每日釋油能力約為 440 萬桶，但從總統下令到石油真正進入市場仍需約 13 天時間。

日本率先釋出儲油 憂能源衝擊推升通膨

在 IEA 可能行動之際，日本政府已決定率先釋放戰略儲油。首相高市早苗表示，日本最快將於 3 月 16 日開始釋放石油儲備。

根據計畫，日本將從民間石油庫存釋出相當於 15 天消費量的石油，並從國家戰略儲備中釋出約 1 個月需求量的庫存。

資源高度依賴進口的日本對中東能源供應中斷格外敏感。儘管日本目前持有相當於約 254 天消費量的戰略儲油，但若中東衝突持續擴大、荷姆茲海峽長期封鎖，這些庫存仍可能逐步被消耗。

高市早苗表示，政府將採取靈活措施應對中東局勢不確定性，同時動用既有補貼基金，以維持汽油價格在每公升約 170 日元水準。目前日本全國平均汽油價格約為每公升 161.8 日元。