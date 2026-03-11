鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-11 17:00

中東奢侈品市場正從過去兩年的亮眼表現，急轉直下陷入短期停滯與長期商業危機。

全球奢侈品消費在新冠疫情後普遍走軟，但中東地區因高淨值人群集中、旅遊零售興旺而一枝獨秀，不過隨著美伊戰事升級，時尚產業也面臨重大考驗。

根據摩根士丹利與美銀數據，中東市場佔全球奢侈品銷售額的 5% 至 6%，其中阿拉伯聯合大公國單一國家就占該區一半收入，主力集中在杜拜。

本月初，中東最大奢侈品零售營運商 Chalhoub 集團傳播副總裁 Lynn al Khatib 證實，巴林門市因伊朗攻擊全數關閉，阿聯、沙烏地阿拉伯與約旦的門市則由員工自願決定是否出勤。Chalhoub 在中東管理約 900 家門市，代理 Versace、Professor Jimmy Choo 與 Sephora 等品牌。

LVMH、歷峰、開雲等全球三大奢侈品巨頭已陸續暫停營業，並取消齋月行銷及其他商業活動。

由於時值傳統購物旺季開齋節前夕，波灣核心零售市場的停擺影響深遠。加拿大皇家銀行資本市場分析師指出，這場干擾對當地零售經濟來說「正是最糟的時刻」。

包括 LVMH、歷峰、愛馬仕、法拉利等 10 家知名企業在內 STOXX 歐洲奢侈品 10 指數 (Euro Stoxx Luxury 10 Index) 在上周兩個交易日內下跌約 9%，隨後在周一 (9 日) 再創近一年新低，反映市場對行業前景的擔憂。

歷峰集團因旗下擁有卡提亞、Van Cleef & Arpels、江詩丹頓 (Vacheron Constantin)，中東銷售占比高達 9%，在主要集團中單一地區集中度最高，旗下高檔珠寶業務高度依賴波灣高淨值客群與旅遊零售。

根據今年 1 月公布的財報，中東及非洲市場銷售年增 20%，增速居各區域之首。義大利男裝傑尼亞 (Ermenegildo Zegna) 集團同樣面臨高風險，中東收入占比亦達 9%，且在當地投資甚深。

長期而言，中東市場的成長動能來自強勁的入境旅遊、不斷擴大的本地消費人群，以及政府對零售基建的投資。

中東消費者不僅在本地購物，更常在開齋節後赴歐洲掃貨，帶動倫敦邦德街、巴黎蒙田大道、米蘭蒙特拿破崙大街的春季銷售，杜拜國際機場與多哈哈馬德機場更是全球奢侈品零售重鎮，杜拜免稅店年營收高達數十億美元。

此外，短期關店也將打擊消費信心，長期則可能因荷姆茲海峽航運受阻，衝擊依賴全球供應鏈的奢侈品業。

伯恩斯坦分析師 Luca Solca 警告，若地緣衝突持續、能源供應受影響，全球衰退風險上升，將進一步壓抑可自由支配消費。