鉅亨網編譯余曉惠 2026-03-11 15:31

儘管美伊戰火已重創能源命脈「荷姆茲海峽」的航運，但最新數據顯示，伊朗仍透過該航道向中國大量運輸原油，開戰迄今已運送超過 1000 萬桶，顯示北京當局正趁勢加速累積戰略儲備，以因應潛在的能源衝擊。

CNBC 周三 (11 日) 報導，根據追蹤機構 TankerTrackers 利用衛星影像觀測的統計數據，自 2 月 28 日戰爭爆發以來，伊朗已透過荷姆茲海峽運送至少 1170 萬桶原油，且目的地全部指向中國。為了規避偵查，在德黑蘭威脅攻擊通行船隻後，多數油輪紛紛關閉追蹤系統「走入暗處」。

而據航運數據商 Kpler 的預估，同期通過荷姆茲海峽的原油約達 1200 萬桶。Kpler 分析師 Nhway Khin 推測，鑒於中國近年一直是伊朗原油的買家，這批原油預料絕大多數最終將運抵中國。

伊朗闢替代出口路徑 效率仍待觀察

傳統上，伊朗約 90% 的原油出口依賴哈爾格島 (Kharg Island) 的終端，再經荷姆茲海峽運出。但在戰事爆發後，伊朗近期重啟位於阿曼灣、可繞過海峽的賈斯克 (Jask) 碼頭，並有一艘油輪在此裝載 200 萬桶原油。

專家對此路徑的物流效益持保留態度。TankerTrackers 共同創辦人 Samir Madani 指出，在哈爾格島裝載一艘超大型油輪 (VLCC) 僅需 1 至 2 天，但在賈斯克碼頭卻需耗時 10 天。他認為，此舉「政治宣傳價值大於實際物流效益」。

北京加速囤油 緩解能源風險

數據顯示，中國正大舉增加原油庫存。今年前兩個月，北京進口量年增 15.8%，此外，截至 1 月，中國原油庫存預估達到 12 億桶，足夠支撐 3 至 4 個月的需求。

Kpler 數據顯示，伊朗 2 月出口量達每日 216 萬桶，創 2018 年 7 月以來新高，反映在美方擴大制裁委內瑞拉與伊朗之際，中國正積極強化能源安全。