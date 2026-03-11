鉅亨網編譯羅昀玫 2026-03-11 22:26

美國總統川普週三 (11 日) 在接受《Axios》簡短電話訪問時表示，目前軍事行動進展順利，已對伊朗造成超出預期的打擊，伊朗實際上已經沒有什麼可以攻擊的目標了，預計戰爭將「很快」結束。

川普：伊朗幾乎已無目標可打 戰爭將「很快」結束 (圖：REUTERS/TPG)

他指出：「戰爭進展非常順利，我們遠遠領先原本的時間表。我們造成的破壞甚至超過最初六週作戰計畫的預期。」

川普並表示，伊朗境內可攻擊目標所剩無幾，因此戰事有可能在短時間內結束。

他說：「只剩下一些零星目標而已…… 只要我想結束，戰爭隨時可以結束。」

不過，儘管川普對戰事前景釋出樂觀訊號，美國與以色列官員透露，兩國政府內部目前尚未就何時停止軍事行動發布正式指示。

以色列國防部長卡茨 (Israel Katz) 週三表示，對伊朗的軍事行動將「沒有時間限制地持續」，直到達成所有戰略目標並取得決定性勝利。

知情官員指出，美國與以色列軍方目前正為至少再持續兩週的空襲行動進行準備。

另一方面，中東局勢也因能源航道安全問題再度升溫。美國週二取得情報顯示，伊朗可能已開始在荷姆茲海峽布設水雷。該海峽是全球最重要的石油運輸通道之一，全球約三分之一的海運原油需經此航道。

官員表示，目前仍不清楚伊朗實際部署了多少水雷，但初步評估數量「相當有限」。

川普向《Axios》證實，美軍週二的攻擊行動已摧毀 16 艘布雷艦，並成功破壞伊朗布雷的計畫。

美國中央司令部 (CENTCOM) 司令庫柏海軍上將 (Admiral Brad Cooper) 週三在影片聲明中表示，美軍的任務是削弱伊朗在荷姆茲海峽投射軍力的能力，並確保航運安全。

庫柏指出，美軍正在持續對伊朗政權施加強大軍事壓力。他表示：「美軍持續對伊朗政權投射毀滅性的作戰力量。美軍戰力正在增強，而伊朗的戰力正在下降。」

他並透露，近期伊朗發動的飛彈與無人機攻擊已出現明顯下降。

川普在訪問中也強調，美國與以色列的軍事行動不僅是為了打擊伊朗核與軍事能力，也是在回應伊朗長期在中東地區的影響力。

川普表示，伊朗過去數十年在中東地區推動衝突與不穩定，因此必須為其行為付出代價。

他說：「他們不只是針對美國或以色列，而是整個中東地區。他們正在為 47 年來造成的死亡與破壞付出代價。」