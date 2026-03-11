1億美元委內瑞拉金條運抵美國 5000億礦產寶庫鬆動

美國內政部長柏根（Doug Burgum）證實，價值 1 億美元的委內瑞拉 黃金 ，已於美東時間 6 日運抵美國，據稱「將用於工業和商業用途」。

柏根接受 FOX 新聞採訪時表示，美國總統川普承諾開啟一個「 黃金 般的繁榮時代」，因此來自委內瑞拉的第一種關鍵礦產將是純金條。

柏根還指出，委內瑞拉大約擁有價值 5000 億美元的黃金資源，以及鋁土礦等關鍵礦產，「這些對我們的國防和消費品生產都很重要。它還擁有煤炭資源，可以用於發電。」