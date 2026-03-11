1億美元委內瑞拉金條運抵美國 5000億礦產寶庫鬆動
鉅亨網編輯林羿君 綜合報導
美國內政部長柏根（Doug Burgum）證實，價值 1 億美元的委內瑞拉黃金，已於美東時間 6 日運抵美國，據稱「將用於工業和商業用途」。
根據美國財政部網站消息，美國當天發布了一項許可證，授權涉及委內瑞拉產黃金的特定交易。
柏根接受 FOX 新聞採訪時表示，美國總統川普承諾開啟一個「黃金般的繁榮時代」，因此來自委內瑞拉的第一種關鍵礦產將是純金條。
柏根還指出，委內瑞拉大約擁有價值 5000 億美元的黃金資源，以及鋁土礦等關鍵礦產，「這些對我們的國防和消費品生產都很重要。它還擁有煤炭資源，可以用於發電。」
委內瑞拉代理總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）向美方承諾，將以「川普式的速度」加快美國取得委內瑞拉礦產資源的進程。她表示，將在未來幾天內向委內瑞拉國會提交一項新的採礦法案，允許外國公司開採委內瑞拉的黃金、鑽石和稀土。
市場分析師指出，委內瑞拉曾是區域內黃金、鋁土礦和鎢等礦產的相對較大的生產國。但在委內瑞拉政府大力推進國有化之後，國內採礦業則陷入「徹底崩潰」的境地。想要推動委內瑞拉採礦業的復甦將會有不小的困難，需要龐大的投資。
- 弱勢美元來襲！2026 歐日圓操作全攻略
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 超越原油、黃金！美銀看韓股：教科書等級的泡沫
- 避險神話動搖？戰爭爆發後黃金反跌2.9% 專家：跌破5000美元就會回升
- 全球最大央行黃金買家 傳將大舉售金「護國」
- 川普召開「美洲之盾峰會」再警告古巴：現況已接近尾聲
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇