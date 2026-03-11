search icon



1億美元委內瑞拉金條運抵美國 5000億礦產寶庫鬆動

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導

美國內政部長柏根（Doug Burgum）證實，價值 1 億美元的委內瑞拉黃金，已於美東時間 6 日運抵美國，據稱「將用於工業和商業用途」。

cover image of news article
1億美元委內瑞拉金條運抵美國 5000億礦產寶庫鬆動。(圖:shutterstock)

根據美國財政部網站消息，美國當天發布了一項許可證，授權涉及委內瑞拉產黃金的特定交易。


柏根接受 FOX 新聞採訪時表示，美國總統川普承諾開啟一個「黃金般的繁榮時代」，因此來自委內瑞拉的第一種關鍵礦產將是純金條。

柏根還指出，委內瑞拉大約擁有價值 5000 億美元的黃金資源，以及鋁土礦等關鍵礦產，「這些對我們的國防和消費品生產都很重要。它還擁有煤炭資源，可以用於發電。」

委內瑞拉代理總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）向美方承諾，將以「川普式的速度」加快美國取得委內瑞拉礦產資源的進程。她表示，將在未來幾天內向委內瑞拉國會提交一項新的採礦法案，允許外國公司開採委內瑞拉的黃金、鑽石和稀土。

市場分析師指出，委內瑞拉曾是區域內黃金、鋁土礦和鎢等礦產的相對較大的生產國。但在委內瑞拉政府大力推進國有化之後，國內採礦業則陷入「徹底崩潰」的境地。想要推動委內瑞拉採礦業的復甦將會有不小的困難，需要龐大的投資。


黃金金條委內瑞拉礦產川普

現貨黃金5182.02-0.18%

