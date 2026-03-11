川普傳派特種部隊奪取伊朗石油「命脈」！一文看懂哈爾克島為何成全球油價未爆彈

鉅亨網新聞中心 2026-03-11 19:00

隨著中東戰事持續升級，國際社會的關注焦點正逐漸轉向波斯灣上一座不起眼、卻極具戰略價值的小島哈爾克島（Kharg Island）。這座距離伊朗海岸約 15 英里的岩石島嶼，是伊朗最重要的石油出口樞紐，也被視為伊朗能源經濟的「命脈」。

川普傳派特種部隊奪取伊朗石油「命脈」哈爾克島。(圖：REUTERS/TPG)

根據《巴隆周刊》報導，約 85% 至 95% 的伊朗原油出口都在哈爾克島完成裝船，隨後由油輪穿越波斯灣與荷姆茲海峽，運往全球各地。

該報指出，從實際層面來看，這使哈爾克島成為伊朗最關鍵、且幾乎無可取代的能源基礎設施。

與此同時，根據《Axios》報導，川普政府正評估是否派遣美國特種部隊奪取或癱瘓該島，作為在持續戰事中對德黑蘭施壓的戰略選項之一。

由於伊朗經濟高度依賴石油收入，哈爾克島也被視為這些資金流動的「咽喉要道」，掌握著伊朗財政的重要命脈。

撐起伊朗能源出口的關鍵樞紐

《巴隆》指出，哈爾克島之所以在伊朗能源體系中占據核心地位，很大程度與其戰略位置有關。

伊朗主要油田集中在西南部陸地與波斯灣北部海域，開採出的原油透過管線輸送至哈爾克島的儲油設施與裝載碼頭，再由停泊於外海的超大型油輪裝載後運往國際市場。

該島港口的處理能力相當驚人。其裝載設施可同時服務多艘超大型原油運輸船，使伊朗每日能從此地向海外輸出數百萬桶原油。

也正因出口能力過度集中，能源專家常把哈爾克島形容為伊朗石油體系中的「單點風險」。這座島所處理的原油出口量，遠遠超過伊朗其他所有出口碼頭加總的規模。

事實上，這種結構性的弱點其實早已存在。1980 年代兩伊戰爭期間，伊拉克空軍曾多次對哈爾克島發動空襲，試圖藉此打擊伊朗經濟。雖然當時港口設施一度受損，但整體運作始終未被完全中斷。

美國政府為何考慮鎖定哈爾克島

分析指出，近期哈爾克島再次成為國際關注焦點，主要原因在於伊朗的軍事威脅與行動已實質影響荷姆茲海峽的航運安全。這條海上要道承擔著全球約五分之一的石油運輸量。

在部分油輪開始避免進入波斯灣、能源市場出現震盪之際，一些美國官員認為，若能控制哈爾克島，將可把經濟壓力重新轉向德黑蘭。

此外，伊朗在哈爾克島周邊多個島嶼設有軍事據點，包括阿布穆薩島、大通布島與小通布島。這些島嶼俯瞰著油輪進出波斯灣的重要航道，伊朗部隊可從這些位置利用飛彈、無人機與快速攻擊艇威脅過往船隻。

因此，若能削弱或癱瘓這些前線據點，或許有助於保障油輪航行安全，進而減輕油價上漲壓力；而直接打擊哈爾克島，則可能切斷伊朗政府最重要的收入來源。

理論上，如果在不破壞港口設施的情況下奪取該島，華府便能掌控甚至暫停伊朗的石油出口，同時保留相關基礎設施，供未來可能出現的新政權接手使用。

報導指出，目前討論的行動方案主要集中在有限度的特種部隊任務，而非發動全面地面入侵。

若奪取哈爾克島的行動能加速結束戰事，對美國總統川普而言將是一項重要政治成果。自衝突爆發以來，美國加油站油價已升至多年高位。

高風險的戰略選項

事實上，控制產油國能源命脈的策略近來已有先例。今年稍早，在美軍拘捕委內瑞拉領導人馬杜洛後，美國政府曾透過攔截並改道油輪的方式，實際接管該國部分原油貿易，只允許石油出口流向經美方批准的買家。

然而，相較之下，哈爾克島的戰略影響力更為巨大。

伊朗的石油出口規模遠高於委內瑞拉，且其出口通道緊鄰全球最重要的能源航道之一，因此與其逐艘攔截從該地出港的油輪，不如直接掌控出口碼頭來得更有效率。

然而，這樣的行動同時也更可能升高衝突風險。

《巴隆》指出，一旦對哈爾克島發動攻擊或試圖奪取控制權，等同直接衝擊伊朗經濟核心，也可能引發德黑蘭對波斯灣石油設施、航運通道或區域能源基礎設施的報復行動。

此外，若該島的運作受到干擾，全球油價也可能因此出現劇烈上漲。

目前哈爾克島仍維持正常運作。根據海上航運數據，即使整體衝突持續升級，近期仍有油輪在該島裝載原油。