伊朗哈塔姆安比亞軍事指揮總部發言人佐法加里（Ebrahim Zolfaqari）於週三 (11 日) 表示，伊朗將由原本的「相互反擊」改為對敵方「持續性打擊」，並嚴正警告美國屆時將完全失去對油價的管控能力。

伊朗轉向持續打擊策略 警告世界「準備迎接200美元油價」

他補充說：「做好油價漲到每桶 200 美元的準備吧，因為油價取決於地區安全，而你們破壞了地區安全。」

佐法加里在聲明中態度強硬地指出，伊朗絕不容許任何一公升的石油輸送至美國、以色列及其盟友手中。他強調，凡是航向這些國家的船隻或油輪，無論其國籍，均將被視為合法打擊目標。

由於區域安全已遭西方勢力破壞，而全球油價正與區域穩定息息相關，他呼籲各界應做好心理準備，迎接原油價格飆升至每桶 200 美元的極端情況。

隨著波斯灣封鎖區內再度傳出三艘船隻遇襲，伊朗軍方的這番言論更顯肅殺。

儘管五角大廈將近期美以聯軍的行動描述為史上「最激烈的空襲」，但伊朗週三仍向以色列及中東各地的目標開火。此舉顯然是為了向外界展示，即便在盟軍高強度的軍事壓制下，伊朗依然保有強大的反擊能力，並足以有效干擾全球能源供應鏈。

市場反應方面，本週稍早一度暴漲的油價目前已稍微回落，股市亦出現反彈。分析指出，投資者目前正將賭注押在美國總統川普身上，期盼他能迅速採取行動，終結這場由他與以色列於近兩週前共同開啟的戰事。