鉅亨網編譯段智恆
根據《彭博》周五 (16 日) 報導，摩根士丹利 (MS-US) 看好荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾 (ASML-US) 的長線成長動能，在最樂觀情境下，艾司摩爾股價仍有高達 70% 的上漲空間，主因在於晶片製造商為因應人工智慧 (AI) 需求持續擴張，相關資本支出動能未見降溫。
摩根士丹利指出，艾司摩爾是該行目前最看好的個股之一，而在其最大客戶台積電 (TSM-US)(2330-TW) 近期釋出優於市場預期的展望後，該行對 AI 投資循環的信心進一步升溫。艾司摩爾股價 2026 年以來已累計上漲約 25%，為新年度寫下強勁開局。
摩根士丹利分析師辛普森 (Lee Simpson) 等人在報告中表示，看好 2027 年晶圓代工與記憶體產業的資本支出回升，加上中國市場需求表現優於先前悲觀預期，成為支撐其投資信念的關鍵因素。
在最樂觀的情境下，若艾司摩爾獲利表現超出預期，且科技股估值持續擴張，股價最高可望上看 2,000 歐元；基本情境則為達到 1,400 歐元的目標價，為華爾街分析師中第二高的預估水準，相關數據來自《彭博》彙整。
艾司摩爾股價周五上漲 1.2%，報 1,163 歐元，本周市值突破 5,000 億美元，成為歐洲僅有的第三家達成此一里程碑的企業。摩根士丹利認為，AI 需求帶動的設備訂單激增，將推升 ASML 未來數年獲利表現，並預估該公司 2027 年每股盈餘約 46 歐元，幾乎是 2025 年的兩倍。
此外，台積電最新釋出的樂觀展望，也重新點燃市場對 AI 資本支出前景的信心。另一方面，美國與台灣近期達成貿易協議，預期將促使台灣半導體業者未來十年間對美國營運投入高達 5,000 億美元資金，亦被視為長期利多。
摩根士丹利也指出，記憶體晶片價格回升，將帶動記憶體廠商擴產，進一步推升對艾司摩爾先進設備的需求；與此同時，艾司摩爾對中國晶片業者的銷售表現也優於原先預期，為公司營運提供額外支撐。
