2026-01-16

摩根士丹利指出，艾司摩爾是該行目前最看好的個股之一，而在其最大客戶台積電 (TSM-US)(2330-TW) 近期釋出優於市場預期的展望後，該行對 AI 投資循環的信心進一步升溫。艾司摩爾股價 2026 年以來已累計上漲約 25%，為新年度寫下強勁開局。

摩根士丹利分析師辛普森 (Lee Simpson) 等人在報告中表示，看好 2027 年晶圓代工與記憶體產業的資本支出回升，加上中國市場需求表現優於先前悲觀預期，成為支撐其投資信念的關鍵因素。

艾司摩爾股價周五上漲 1.2%，報 1,163 歐元，本周市值突破 5,000 億美元，成為歐洲僅有的第三家達成此一里程碑的企業。摩根士丹利認為，AI 需求帶動的設備訂單激增，將推升 ASML 未來數年獲利表現，並預估該公司 2027 年每股盈餘約 46 歐元，幾乎是 2025 年的兩倍。

此外，台積電最新釋出的樂觀展望，也重新點燃市場對 AI 資本支出前景的信心。另一方面，美國與台灣近期達成貿易協議，預期將促使台灣半導體業者未來十年間對美國營運投入高達 5,000 億美元資金，亦被視為長期利多。