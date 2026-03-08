鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-08 14:00

全球油市正面臨近年來最嚴峻供應危機，中東局勢持續緊張將原油運輸的關鍵通道荷姆茲海峽推向近乎停擺的狀態，摩根大通 (下稱小摩)(JPM-US) 最新分析稱當前油價處於高度不對稱的風險結構中，一旦出現外交或軍事上的緩和訊號，油價恐回落約 10 美元，但若波斯灣國家「停產潮」全面擴散，油價暴漲 30 美元亦非誇張預期。

油價不對稱警報！小摩：波灣國家停產潮即將來到 真正的衝擊將至 (圖:shutterstock)

荷姆茲海峽的商業航運量在衝突爆發七天後幾乎歸零。高盛監測數據顯示，目前僅剩伊朗船隻勉強通行，石油流量較正常下跌約 90%，若此狀況持續整個月，油價不僅可能突破每桶 100 美元，甚至有望挑戰 2008 年和 2022 年的歷史高點。

‌



受此影響，波斯灣國家原油出口嚴重受阻，庫存迅速累積。根據小摩統計，自 2 月底以來，當地已新增約 7600 萬桶庫存，其中近 4600 萬桶滯留於海上油輪，2200 萬桶堆放在煉油廠，800 萬桶進入商業倉儲。這項庫存量相當於當地約 4.5 天的出口規模，且主要集中在沙烏地阿拉伯。

隨著儲油槽接近飽和，伊拉克率先削減產油量每天約 150 萬桶，科威特也關停大部分出口煉能，僅維持國內最低需求。若庫存壓力持續，停產規模可能在本周末超過每天 400 萬桶，極端情況下逼近 600 萬桶。

儘管沙國與阿聯擁有一定備用管道輸送能力，理論上可繞過荷姆茲海峽，但港口裝載條件和紅海航運資源緊張，限制了快速轉圜的可能。

此外，葉門胡塞武裝對紅海航線的潛在威脅，也為替代路線蒙上陰影。

面對供應衝擊，多國政府已啟動緊急機制。日本考慮釋放戰略儲備，泰國暫停石油出口，國際能源總署 (IEA) 亦準備協調全球釋放儲量行動。

美國方面雖暫未動用戰略儲備，但已宣佈為油輪提供保險擔保與海軍護航，並臨時放寬對俄油輸往印度制裁，導致俄國烏拉爾原油對印度報價由 2 月的折扣 13 美元轉為溢價 4 至 5 美元。