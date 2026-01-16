鉅亨網編輯林羿君 2026-01-16 17:20

巴克萊銀行在最新的市場研究報告中指出，未來十年內人形機器人市場將迎來爆炸性的指數級成長，分析師團隊認為出投資人已有三種主要方式可以提前卡位，包括聚焦於核心零件製造、國防科技轉型以及關鍵礦產資源。

隨著人形機器人賽道持續升溫，這場由「實體人工智慧」引領的第二波科技浪潮正重新定義全球產業格局。

巴克萊研報指出，目前市場規模約落在 20 億至 30 億美元之間，但隨著技術的不斷成熟，預計到 2030 年市場規模將迅速擴大至 250 億美元。在最樂觀的情境下，2035 年甚至有望衝上 2,000 億美元的大關，這不僅是技術的突破，更是投資者不容忽視的巨大藍海。

面對這場即將到來的技術革命，分析師團隊認為投資人目前已可透過三種主要途徑，提前為這一長期趨勢進行布局，包括機器人零組件供應鏈、具備技術外溢效應的國防科技產業，以及關鍵礦產相關領域。

首先是掌握機器人命脈的零件產業。巴克萊強調，機器人產業的興起將直接惠及關鍵零組件製造商，特別是負責動力與動作精度的致動器、齒輪與馬達。

摩根士丹利的預測更具衝擊力，其認為到 2050 年，全球機器人產業所需的馬達市場規模將高達 2.5 兆美元。

相較於第一波 AI 浪潮偏重軟體開發與模型建構，第二波「實體 AI」則讓硬體企業重回聚光燈下。例如德國舍 Schaeffler 集團已被視為潛在的硬體龍頭，具備提供人形機器人材料清單中半數以上零件的能力。

其次是國防科技公司的跨界應用機會。人形機器人的技術研發與軍事領域有著高度重疊，舉凡感測器、高效能馬達以及環境識別算法，皆能同時應用於無人機、自動駕駛汽車或外骨骼裝甲。

巴克萊分析認為，一個領域的進步將加速另一領域的發展，戰場用的四足機器人與商用人形機器人其實共用一套核心技術，只是針對不同場景進行了強化。這種技術通用性使得長期深耕自動化與精密感測的國防科技企業，具備了更強的供應鏈競爭力與併購活性，成為投資人佈局機器人趨勢的另一種穩健途徑。

最後，投資目光必須延伸至最上游的關鍵礦產領域。人形機器人的製造高度依賴 17 種被定義為「稀土」的關鍵元素，這與電動車產業對石油地位的替代極其相似。

巴克萊指出，隨著實體 AI 採用的加速，戰略性礦產的需求將出現結構性的上升。目前全球稀土供應以中國為主要出口國，而澳洲的 Lynas Rare Earths、Iluka Resources 以及美國的 MP Materials 等稀土開發公司，則被摩根士丹利列為主要的稀土概念標的。掌握這些不可替代的關鍵原材料，等同於掌握了機器人產業鏈的最底層邏輯。