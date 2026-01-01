鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-01-16 03:20



綜合外媒報導，芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 周四 (15 日) 警告，若聯準會 (Fed) 失去獨立性，通膨恐將「捲土重來」，並強調在當前環境下，壓抑通膨仍是央行最重要的任務。他的發言，正值 Fed 主席鮑爾因華府總部整修費用爭議，遭美國司法部發出傳票、政治壓力升高之際。

通膨會反撲？Fed古爾斯比警告別動搖央行獨立性(圖：REUTERS/TPG)

古爾斯比在接受《CNBC》專訪時直言，任何削弱或攻擊央行獨立性的行為，都可能對經濟造成嚴重後果。他說：「如果試圖拿走央行的獨立性，通膨就會再度猛烈反撲。」並指出歷史上曾對央行展開刑事調查的國家，多半不是成熟經濟體。

‌



央行獨立性受質疑 古爾斯比力挺鮑爾

古爾斯比的談話，出現在鮑爾日前證實收到司法部傳票後。該調查聚焦於 Fed 位於華盛頓特區總部的多十億美元整修工程，其成本超支問題已成為白宮與 Fed 之間的爭議焦點，並被外界解讀為可能施壓央行調整利率政策的手段。

對此，古爾斯比表示，雖不直接評論法律程序，但他認同鮑爾的說法，即若調查只是因不滿 Fed 的利率決策而展開，將對制度構成傷害。他說：「如果是因為不同意利率決策，就以調查作為藉口，那是一團亂。」

美國總統川普近來頻頻公開抨擊鮑爾與 Fed，要求大幅降息，並多次以「慢郎中」(Too Late) 嘲諷鮑爾。儘管 Fed 自 2025 年 9 月以來已三度降息，川普仍持續施壓。鮑爾的主席任期將於今年 5 月屆滿，但其理事任期可延續至 2028 年。

古爾斯比強調，一旦成為 Fed 官員，就必須超越政黨立場，專注於央行的雙重使命。他也高度肯定鮑爾的表現，稱其是在未引發經濟衰退的情況下，成功壓制通膨的「名人堂等級」主席。

通膨仍是首要任務 就業市場趨穩、降息不急

在貨幣政策立場上，古爾斯比指出，目前美國就業市場已出現穩定跡象，企業因不確定性放慢招聘，但尚未出現大規模裁員。他說：「來自芝加哥聯準銀行的指標顯示，就業市場相當穩定，仍具韌性，經濟成長表現也算不錯。」

不過，他重申，讓通膨回到 2% 目標，仍是 Fed 最重要的工作。去年 12 月，美國失業率小幅下滑至 4.4%，但消費者物價指數 (CPI) 年增率回升至 2.7%。在此背景下，多名 Fed 官員近期釋出訊號，傾向在本月會議中維持利率不變，市場普遍預期 6 月前不會降息。

Fed 最新經濟預測顯示，官員對 2026 年的利率展望偏向僅降息一次、幅度為 1 碼 (25 個基點)。近期包括摩根士丹利 (MS-US)、巴克萊 (BCS-US) 與花旗 (C-US) 等華爾街機構，也陸續將降息時點預期延後。