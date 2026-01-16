鉅亨網編譯陳又嘉 2026-01-16 06:03

美元周四 (15 日) 上漲，觸及六周高點，因最新數據顯示，上周初領失業金的美國人數意外下降，進一步強化市場對聯準會 (Fed) 未來數月將維持利率不變的預期。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數 (DXY) 上漲 0.24%，報 99.31，盤中一度觸及 99.49，為 12 月 2 日以來最高。

美國勞工部周四表示，截至 1 月 10 日當周，經季節調整後的初領失業金人數減少 9,000 人，至 198,000 人。《路透》調查的經濟學家原先預期為 215,000 人。

DRW Trading 策略師 Lou Brien 表示，「我們目前處在區間的低端。」並補充稱，市場參與者可能因此「稍微調整部位，進而推升美元」。

不過，Brien 也指出，美國就業數據因採用「出生—死亡模型」計算方式存在缺陷，可能高估了就業成長。待薪資數據進行年度修正並公布後，可能會顯示勞動市場實際上弱得多，但這些報告通常存在相當大的時間落差。

在勞動市場數據改善、且聯準會官員持續對仍具黏性的通膨表達關切之下，聯邦基金期貨已將下一次降息的預期時間點延後至 6 月。

上周五公布的 12 月就業報告顯示，失業率降至 4.4%，降幅超出經濟學家預期。

芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 周四表示，在勞動市場展現穩定的多項證據下，央行應將重心放在壓低通膨。

同日，堪薩斯城聯準銀行總裁施密德 (Jeff Schmid) 形容通膨「仍過熱」，而舊金山聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 指出，儘管仍存在不確定性，且通膨與就業雙重使命面臨風險，但最新的美國經濟數據看起來相當不錯。

歐元兌美元下跌 0.25%，至 1.1613 美元，盤中一度跌至 1.1592 美元，為 12 月 2 日以來最低。

在風險情緒方面，美國總統川普周三表示，儘管美國司法部正對聯準會主席鮑爾展開刑事調查，但他沒有計畫將其免職，不過現在「仍言之過早」，無法確定最終會採取何種行動，這番話提振了市場信心。

川普也表示，他被告知伊朗鎮壓抗議活動期間的殺戮行為正在減緩，且目前沒有大規模處決的計畫。在先前揚言介入後，他對伊朗局勢採取觀望態度。

此外，美國與台灣達成一項貿易協議，美國商務部周四表示，該協議將促成「美國半導體產業的大規模回流」。

日本選舉成為焦點

高市計劃於下周解散國會並提前舉行國會選舉，其所屬政黨的幹事長周三表示，此舉旨在爭取民意支持其支出計畫。

TD Securities 由 Alex Loo 領銜的分析師在報告中指出，若高市領導的自民黨在眾議院取得多數，日元可能進一步走貶。

報告指出，「強勁的民意授權，可能在投資人眼中鼓舞高市採取更激進的財政政策，這很可能成為美元兌日元突破 162 高點的催化劑。」

反之，若執政黨未能取得多數席次，「美元兌日元的上行走勢可望暫時喘口氣，隨著投資人回補日元空單，美元兌日元可能回落至 156 以下。」

日元兌美元下跌 0.02%，至 158.48 日元兌 1 美元。交易員正密切留意當局是否出手干預以支撐匯價。

日本官方周三表示，對於因應外匯市場波動，不會排除任何選項。

