2026-03-07

黃金周五 (6 日) 上漲，反映美國疲弱的非農就業報告讓市場對聯準會 (Fed) 降息保有期待，但在美元升值的打壓下，本周周線仍收黑，是五周以來首見，白銀、白金、鈀金周線也都收跌。

黃金現貨價上漲 1.4%，報每盎司 5149.14 美元。

4 月交割的黃金期貨上漲 1.6%，報每盎司 5158.70 美元。

黃金本周累計下跌 2.4%。

獨立金屬交易員 Tai Wong 說：「就業報告疲軟的程度令人震驚，民間就業大幅減少，同時工資水準上升，顯示有停滯性通膨的風險。讓我們看看，這個因素是否足以幫助黃金從令人失望的一周中復元。」

美國勞工部的數據顯示，2 月非農就業人口減少 9.2 萬，遠低於經濟學家預期的增加 5.9 萬，失業率上升至 4.4%。

地緣政治方面，以色列史無前例要求黎巴嫩首都貝魯特南部郊區撤離所有人員之後，隨即對該地區展開猛烈空襲，此舉象徵上周末與美國聯手發動的伊朗戰爭大幅升級。

InProved 貴金屬交易員 Hugo Pascal 說：「貴金屬本周表現不佳，部分原因是演算法交易員設定好在美元升值時自動賣出。」

聯準會 (Fed) 預定 3 月 18 日召開決策會議，市場普遍預期將維持利率不變。芝商所(CME)FedWatch 工具顯示，今年首次降息的時間點預料落在 7 月。

黃金通常被視為長期規避通膨的工具，但因為黃金本身不孳息，在低利率環境下通常表現亮眼。黃金今年來已上漲逾 18%。

然而隨著伊朗衝突延燒，原油價格大漲、創下 2022 年 2 月以來最強周漲幅，通膨升溫的疑慮也捲土重來。

其他貴金屬交易