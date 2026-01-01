鉅亨網編譯段智恆 2026-01-16 01:41

根據《彭博》周四 (15 日) 報導，OpenAI 正積極強化其美國本土硬體供應鏈，並開始為未來數年的重大產品擴張布局，涵蓋消費性裝置、機器人以及雲端資料中心等領域。這家 ChatGPT 開發商近期已向多家在美製造的硬體供應商發出徵求提案 (RFP)，尋求可提供晶片、馬達、包裝材料，以及資料中心冷卻設備等關鍵零組件的合作夥伴。

不只寫AI！OpenAI進軍機器人與裝置 概念股Symbotic率先飆出(圖：REUTERS/TPG)

OpenAI 並未透露相關採購規模或投資時程，但消息傳出後，主打倉儲自動化與機器人技術的 Symbotic(SYM-US) 盤中股價一度大漲逾 5%，顯示市場對 OpenAI 進軍硬體與機器人領域的期待升溫。

OpenAI 過去曾表示，未來將投入數兆美元擴建資料中心，並將其視為推升營收成長的關鍵基礎。公司近期也收購由蘋果 (AAPL-US) 前設計主管艾夫 (Jony Ive) 共同創辦的人工智慧 (AI) 裝置新創，為切入消費性裝置市場鋪路；去年 11 月，OpenAI 並與鴻海 (2317-TW) 達成合作，讓其得以在美國設計與製造資料中心硬體，確保伺服器機櫃能在本土生產。

此外，OpenAI 先前也曾透過徵求提案方式，為「星際之門」(Stargate) 計畫尋找合作夥伴，該計畫目標是在未來數年於美國投資高達 5,000 億美元，打造 AI 資料中心與相關基礎設施。此舉也呼應川普政府推動製造業回流美國的政策方向。

OpenAI 全球事務長雷漢 (Chris Lehane) 指出，AI 正成為推動美國再工業化的重要催化劑，供應鏈回流本土勢在必行。他也透露，公司對機器人領域的布局正在加速，並認為該產業的發展速度可能超出市場預期。儘管中國目前在硬體製造上仍具優勢，但美國有望在機器人所需的 AI 核心技術上占據上風。