AI很熱、帳單更痛！記憶體漲不停 蘋果與硬體廠獲利承壓

研究機構 IDC 直言，當前的記憶體晶片供需失衡已構成「前所未見的短缺」，對終端裝置製造商而言形同一場「危機」。在價格持續走高、短期難以回落的情況下，科技硬體產業正站在關鍵轉折點。

記憶體價格飆升 裝置廠陷兩難

Tortoise Capital 資深投資組合經理人圖梅爾 (Rob Thummel) 指出，硬體廠如今只剩下兩條路可走：一是自行吸收成本、犧牲毛利，但市場未必買單；二是轉嫁成本、調漲產品售價，卻可能傷害需求。

IDC 指出，AI 資料中心建置熱潮推升 DRAM 與 NAND 需求，造成供應吃緊、價格暴漲。三星電子近期財報顯示，DRAM 平均售價季增逾 30%，NAND 價格也上漲約 20%，帶動獲利年增逾三倍。IDC 分析師傑羅尼莫 (Francisco Jeronimo) 認為，這波並非單純景氣循環，而是全球晶圓產能「策略性重新配置」的結果。

蘋果、惠普股價承壓 分析師下修評價

在成本壓力下，硬體大廠股價表現明顯落後。蘋果 2025 年股價僅上漲 8.6%，為 2022 年以來最差表現，今年以來再跌 4.4%，位居那斯達克 100 指數表現倒數前段。惠普 (HPQ-US) 股價更在 2025 年重挫近三成，今年初再跌 6.8%，股價回到 2020 年底水準。

記憶體廠續強勢 AI 需求撐高價格

IDC 估算，記憶體成本約占智慧手機等消費性硬體材料成本的 10% 至 20%，PC 製造商承受的壓力更為顯著。惠普曾預估，記憶體成本上升將使 2026 年調整後每股盈餘減少 0.3 美元。《彭博》彙整數據顯示，市場對惠普 2026 年 EPS 預估，近一個月已下修 7.1%。