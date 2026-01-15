AI很熱、帳單更痛！記憶體漲不停 蘋果與硬體廠獲利承壓
鉅亨網編譯段智恆
《彭博》周四 (15 日) 報導，蘋果 (AAPL-US) 與多家科技硬體廠正面臨一場來自記憶體價格飆升的成本壓力。隨著人工智慧 (AI) 帶動記憶體與儲存晶片需求暴增，裝置製造商的獲利空間受到擠壓，投資人也開始重新評估相關公司的風險。
研究機構 IDC 直言，當前的記憶體晶片供需失衡已構成「前所未見的短缺」，對終端裝置製造商而言形同一場「危機」。在價格持續走高、短期難以回落的情況下，科技硬體產業正站在關鍵轉折點。
記憶體價格飆升 裝置廠陷兩難
Tortoise Capital 資深投資組合經理人圖梅爾 (Rob Thummel) 指出，硬體廠如今只剩下兩條路可走：一是自行吸收成本、犧牲毛利，但市場未必買單；二是轉嫁成本、調漲產品售價，卻可能傷害需求。
IDC 指出，AI 資料中心建置熱潮推升 DRAM 與 NAND 需求，造成供應吃緊、價格暴漲。三星電子近期財報顯示，DRAM 平均售價季增逾 30%，NAND 價格也上漲約 20%，帶動獲利年增逾三倍。IDC 分析師傑羅尼莫 (Francisco Jeronimo) 認為，這波並非單純景氣循環，而是全球晶圓產能「策略性重新配置」的結果。
蘋果、惠普股價承壓 分析師下修評價
在成本壓力下，硬體大廠股價表現明顯落後。蘋果 2025 年股價僅上漲 8.6%，為 2022 年以來最差表現，今年以來再跌 4.4%，位居那斯達克 100 指數表現倒數前段。惠普 (HPQ-US) 股價更在 2025 年重挫近三成，今年初再跌 6.8%，股價回到 2020 年底水準。
分析師也開始示警。Hedgeye 風險管理表示，隨著記憶體問題惡化，對蘋果的投資信心已轉趨保守。高盛 (GS-US) 則指出，惠普對個人電腦 (PC) 市場的曝險程度高於戴爾，未來若透過漲價因應成本，可能對中低階消費者需求造成「實質衝擊」。
記憶體廠續強勢 AI 需求撐高價格
相較之下，記憶體與儲存晶片供應商持續成為市場贏家。2026 年開年以來，SanDisk(SNDK-US)、威騰電子 (WDC-US)、美光(MU-US) 與希捷 (STX-US) 股價續創高點，其中 SanDisk 年初以來漲幅已逾 60%，領跑標普 500 指數。
IDC 估算，記憶體成本約占智慧手機等消費性硬體材料成本的 10% 至 20%，PC 製造商承受的壓力更為顯著。惠普曾預估，記憶體成本上升將使 2026 年調整後每股盈餘減少 0.3 美元。《彭博》彙整數據顯示，市場對惠普 2026 年 EPS 預估，近一個月已下修 7.1%。
圖梅爾指出，只要記憶體價格維持高檔，市場對相關硬體股的懲罰可能持續；目前他僅對伺服器業務支撐力較強的戴爾 (DELL-US) 維持正面看法。Freedom Capital Markets 科技研究主管米克斯 (Paul Meeks) 則認為，即便記憶體價格終將回歸循環，但供給稀缺恐使回落時間「比市場預期更久」。
