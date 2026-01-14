鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-01-14 21:43

綜合外媒周三 (14 日) 報導，美國去年 11 月生產者物價指數 (PPI) 在能源成本上揚帶動下小幅回升，但服務類價格持平，顯示整體通膨壓力仍相對溫和。美國勞工統計局 (BLS) 公布數據顯示，去年 11 月 PPI 月增 0.2%，高於去年 10 月的 0.1%；按年來看，PPI 年升 3%。

能源成本推升！美去年11月PPI悄悄回升 (圖：REUTERS/TPG)

去年 11 月 PPI 月增 0.2%，高於去年 10 月的 0.1%；按年來看，PPI 年升 3%。(圖：ZeroHedge)

至於剔除食品與能源後的核心 PPI，在去年 11 月按月來看成長持平，年升幅同樣為 3%。數據顯示，企業仍在控制將進口關稅與其他成本轉嫁給消費者的幅度，以免壓抑銷售表現。

去年 11 月核心 PPI 月增率持平，年升 3.0%。(圖：ZeroHedge)

PPI 報告指出，去年 11 月最終需求商品價格上漲 0.9%，創 2024 年 2 月以來最大漲幅，其中超過 80% 的升幅來自能源項目。最終需求能源價格單月大漲 4.6%，成為推升整體批發物價的主要動力；扣除食品與能源的消費品價格則上漲 0.3%。

相較之下，服務類價格在去年 11 月持平，去年 10 月曾上漲 0.3%。部分細項走勢分歧，其中投資組合管理費用上漲 1.4%，航空旅客服務價格下跌 2.6%；醫師照護與住院醫療費用小幅上升，門診醫療費用漲幅相對較大。反映企業利潤空間的代理指標在 10 月與 11 月均下滑 0.8%。一項排除食品、能源與貿易服務的低波動 PPI 指標則月增 0.2%。

服務類價格在去年 11 月持平，去年 10 月曾上漲 0.3%。(圖：ZeroHedge)

值得注意的是，部分市場人士注意到，能源價格在 PPI 中的顯著上漲，與當時原油價格走勢之間出現落差。有分析指出，在相關數據蒐集期間，國際油價並未出現同步大幅反彈，使能源項目價格跳升的來源引發討論。

PPI 數據發布前一日的另一份官方報告顯示，美國去年 12 月消費者通膨核心數據升幅低於市場預期，顯示價格成長動能有降溫跡象；此外，去年 11 月零售銷售表現優於預期，顯示消費動能在進入年底假期前仍具韌性。