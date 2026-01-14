鉅亨網編譯段智恆 2026-01-14 20:50

根據《路透》周三 (14 四) 報導，在人工智慧 (AI) 基礎建設需求持續升溫、記憶體供給日益吃緊之下，美國散戶投資人近期大舉加碼記憶體與資料儲存晶片類股，帶動相關個股今年以來持續吸引資金流入。市場預期，AI 伺服器與消費性電子產品對高效能記憶體的需求，將在未來數年推升價格並支撐產業景氣。

AI缺貨潮燒到記憶體 這幾檔股票散戶先衝了(圖：REUTERS/TPG)

全球記憶體晶片短缺情況持續惡化，迫使 AI 與消費性電子業者爭奪有限供給，也為記憶體製造商累積可觀訂單能見度。三星電子共同 CEO 盧泰文 (TM Roh) 日前接受外電訪問時形容，當前的記憶體供給吃緊狀況「前所未見」，並警告相關限制恐怕將持續數月，甚至延續至數年，因 AI 基礎建設競賽仍在快速推進。

散戶資金流向顯示，資料儲存裝置製造商 SanDisk(SNDK-US)今年以來股價已上漲約 65%，單日即吸引逾 710 萬美元散戶資金流入，創下歷史新高。威騰電子 (WDC-US)1 月前兩周累計吸金近 1,000 萬美元，為 2025 年 10 月以來最強單月表現；希捷科技(STX-US) 今年至今也吸引超過 210 萬美元資金進場。

2025 年是美國散戶投資人資金流入的歷史高峰，個人投資人已成為推升華爾街行情的重要力量。僅 SanDisk、威騰電子與希捷三檔股票，去年合計吸引超過 1.17 億美元散戶資金。

全球三大記憶體製造商之一的美光 (MU-US)，今年以來股價上漲約 18%，在 2025 年更累計大漲 240%。Interactive Brokers 首席策略師索斯尼克(Steve Sosnick) 指出，記憶體晶片已成為目前最受客戶關注的投資主題之一，SanDisk 能躋身交易活躍排行榜前段，顯示市場熱度並非偶然。