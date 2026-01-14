鉅亨網編譯段智恆
《路透》周三 (14 日) 援引兩名知情人士消息報導，中國主管機關近日已通知國內企業，基於國家安全考量，停止使用約十多家來自美國與以色列企業所開發的資安軟體。相關通知是在近期發出，但路透目前無法確認實際收到通知的中國企業數量。
消息人士指出，遭到禁止使用的美國企業資安產品，包含博通 (AVGO-US) 旗下的 VMware、Palo Alto Networks(PANW-US)以及 Fortinet(FTNT-US)；以色列方面，則包括 Check Point Software Technologies(CHKP-US)。上述人士因議題敏感，均要求匿名。
知情人士表示，中國主管機關對這些資安軟體可能蒐集並將機密資料傳送至境外表達疑慮，認為相關風險涉及國家安全層面，因此要求企業停止使用。
截至截稿前，中國國家網信辦與工信部尚未回應置評請求；上述四家企業亦未回應詢問。
在美中科技競爭持續升溫、貿易與外交緊張情勢加劇之際，北京近年積極推動以國產技術取代西方科技產品。雖然中國在半導體與人工智慧 (AI) 領域的自主化進展最受關注，但官方同時也試圖減少對西方電腦設備、辦公軟體與關鍵資訊基礎建設的依賴。
中國分析人士指出，北京近來愈發擔憂，西方製造的資訊設備與軟體可能成為外國勢力滲透或入侵的管道，相關風險已引發官方高度警惕。此次針對外國資安軟體的限制措施，也被視為中國科技去西方化政策的最新動向之一。
下一篇