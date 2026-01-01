企業期盼落空！最高法院今發布3裁決 川普關稅案不在內
鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電
綜合外媒周三 (14 日) 報導，美國最高法院今天發布三項裁決，但未就美國總統川普的全面關稅合法性做出裁決。法院未宣布下次發布裁決的日期，也不會事先公布特定日期將發布哪些裁決。
這起挑戰川普關稅的案件，是對川普權力的重大考驗，也考驗法院是否願意制衡這位共和黨總統自 2025 年 1 月重返白宮以來的廣泛主張的權力，其判決結果也將影響全球經濟。
去年 11 月 5 日辯論期間，保守派和自由派大法官似乎都對關稅合法性表示懷疑，認為川普援引 1977 年的《國際緊急經濟權力法 (IEPPA)》做為課徵關稅的法源超越了其職權。川普政府正就下級法院認定他越權的裁決提起上訴。
先前，白宮官員曾多次表示，不論判決結果如何，都已經備妥方案，可以繼續執行川普的貿易政策。
- 美股強，台股更悍！主動選股力求超額報酬！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 川普關稅裁決最快周三出爐 物流專家：若判違法有望掀起農曆年前補貨潮
- 傳台灣高層赴華府推進關稅協議 台積電投資成關鍵
- 〈財報〉美銀去年Q4獲利勝預期 股票交易收入創新高、執行長看好經濟前景
- 司法部調查發酵！Fed主席鮑爾2月國會聽證恐缺席
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇