企業期盼落空！最高法院今發布3裁決 川普關稅案不在內

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2026-01-15 00:31

綜合外媒周三 (14 日) 報導，美國最高法院今天發布三項裁決，但未就美國總統川普的全面關稅合法性做出裁決。法院未宣布下次發布裁決的日期，也不會事先公布特定日期將發布哪些裁決。

美最高法院今日未就川普關稅做出裁決。 (圖:Reuters/TPG)

這起挑戰川普關稅的案件，是對川普權力的重大考驗，也考驗法院是否願意制衡這位共和黨總統自 2025 年 1 月重返白宮以來的廣泛主張的權力，其判決結果也將影響全球經濟。

‌



去年 11 月 5 日辯論期間，保守派和自由派大法官似乎都對關稅合法性表示懷疑，認為川普援引 1977 年的《國際緊急經濟權力法 (IEPPA)》做為課徵關稅的法源超越了其職權。川普政府正就下級法院認定他越權的裁決提起上訴。