鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-01-13 21:38

綜合外媒周二 (13 日) 報導，美國去年 12 月通膨數據顯示，物價壓力持續降溫，且核心指標表現低於市場原先預期，進一步緩解投資人對通膨反彈的疑慮。數據公布後，市場對聯準會 (Fed) 短期內按兵不動的預期更加鞏固。

通膨降溫訊號浮現！美去年12月核心CPI升幅放緩 Fed短期料按兵不動(圖：REUTERS/TPG)

美國勞工部勞工統計局 (BLS) 公布，去年 12 月消費者物價指數 (CPI) 按月上升 0.3%、年增率為 2.7%，雙雙符合市場預期，同時與去年 11 月持平。

‌



(圖：ZeroHedge)

若排除食品與能源價格後的核心 CPI，按月僅上升 0.2%，低於市場原先預期的較大反彈，年增率維持在 2.6%，創下 2021 年初以來低點。

去年 12 月核心 CPI 年增率創 2021 年初以來低點。(圖：ZeroHedge)

值得注意的是，被稱為「超級核心」的服務業通膨 (排除能源與房租) 去年 12 月月升 0.1%；按年來看成長 2.8%，為 2021 年 9 月以來的最低水準。

(圖：ZeroHedge)

市場原本預期，隨著政府關門導致的數據扭曲逐步消退，12 月通膨可能出現較明顯回升，但實際結果顯示，核心通膨升幅仍相對溫和。這也讓部分分析人士認為，12 月數據較能反映通膨實際趨勢，成為通膨回落的重要佐證。

政府關門影響消退 住宅與服務價格仍受關注

分析人士指出，去年秋季美國政府關門長達 43 天，導致 10 月價格資料無法即時蒐集，BLS 在 11 月報告中以「沿用前值」方式估算部分項目，尤其是房租，壓低了當月通膨數據。此外，去年 11 月價格多在假期折扣期間蒐集，也可能進一步扭曲物價表現。

(圖：ZeroHedge)

隨著這些一次性因素逐步消退，12 月數據被視為更具參考價值。BLS 指出，住宅相關成本仍是推升單月物價的主要因素，成衣價格亦有上揚，不過多個商品類別價格下滑，包括家電、二手車與卡車，車輛維修費用更出現歷來最大跌幅，部分抵銷服務價格的上行壓力。

市場反應偏多 Fed 短期料按兵不動

在貨幣政策方面，Fed 官員普遍預期將在本月底會議維持利率不變。官員對今年是否進一步降息仍意見分歧，一方面擔心關稅政策可能推升物價壓力，另一方面也留意勞動市場出現降溫跡象。

市場預估 1 月利率幾乎傾向按兵不動。(圖：芝商所 FedWatch 工具)

市場反應顯示，投資人將去年 12 月核心通膨視為較具說服力的降溫訊號。不過，隨著市場進一步消化通膨數據與企業財報，美股期貨漲勢隨後趨於收斂。外電報導指出，標普 500 指數期貨與那斯達克 100 指數期貨盤中在平盤附近震盪，道瓊指數期貨則一度下跌約 67 點。投資人同時評估第四季企業財報表現，使市場情緒轉趨審慎。