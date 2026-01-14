鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-01-14 19:40

Wolfe Research 在周二 (13 日) 發布的報告中，將晶片龍頭輝達 (NVDA-US) 列為 2026 年人工智慧領域的首選標的。分析師 Chris Caso 宣布將輝達納入其「Wolfe Alpha 名單」，並取代了原先的美光 (MU-US)。

儘管輝達過去一年的股價漲幅約為 36%，表現略遜於其他 AI 相關企業，但 Wolfe Research 認為，這種相對落後的表現，反而為未來的上漲留下了充裕空間。

‌



報告認為，此前，輝達股價表現受到 3 項主要因素拖累：Blackwell 架構的延遲推出、市場對 AI 支出持續性的疑慮，以及對自定義 AI 解決方案瓜分市占率的擔憂。然而，隨著公司產品藍圖的穩步推進，這些擔憂正在消退。

目前 Blackwell 已進入全面量產階段，而下一代 Rubin 架構也預計在 2026 年下半年準時投產，其推論性能預計將比 Blackwell 提升達 5 倍之多。

在財務預測方面，輝達 2026 年的營收潛力極具看頭，預計將比市場共識高出至少 400 億美元，且若 H200 晶片能順利恢復對中國的出貨，營收還有進一步的上行空間。

此外，報告強調，輝達展現出的強大定價能力 (特別是在 Blackwell Ultra 與 Rubin 產品上)，被視為其深厚的「競爭護城河」。