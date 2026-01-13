鉅亨網編譯段智恆 2026-01-13 22:00

根據《彭博》周二 (13 日) 報導，台灣檢方對中國智慧手機品牌一加 (OnePlus) 執行長、共同創辦人劉作虎 (Pete Lau) 發布通緝令，顯示政府加大力道防堵中國科技企業違法挖角台灣科技人才。士林地檢署指出，已就相關案件起訴兩名替劉作虎工作的台灣籍人士。

根據起訴書內容，一加被指涉嫌在未經核准情況下，非法在台招募超過 70 名工程師。一加屬於利基型智慧手機品牌，採用客製化安卓 (Android) 系統，目前為中國手機大廠 OPPO 旗下品牌之一。

台灣近年持續強化對中國企業在台招募行為的監管，官方認為，若中國科技公司挖角半導體與其他關鍵科技產業人才，恐對國家安全造成風險。相關限制措施正是基於此一考量而設。

去年，台灣調查單位曾針對 11 家中國科技公司展開調查，並在全台 34 處地點進行搜索，涉及企業包括中芯國際 (00981-HK)。調查局當時指出，中芯國際曾透過設立偽裝為薩摩亞公司的據點，在台招募科技人才。

劉作虎是中國科技圈較具知名度的創業者之一，以對產品品質的高度要求聞名，並成功將一加打造成具國際知名度的品牌。目前一加已整合至 OPPO 體系之下。

截至目前，劉作虎及一加均未回應置評請求。檢方指出，本案被告涉嫌違反《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》。

由於語言相通，加上台灣具備全球頂尖的科技與工程人才，中國企業長期將台灣視為重要招募來源。然而，依規定，中國公司若未取得政府正式核准，不得在台設立據點或直接聘僱本地員工。實務上，卻屢見中國企業以外國或本地公司名義掩護運作。