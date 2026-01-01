鉅亨網編譯段智恆
美國製造業景氣在 2025 年底持續走弱。根據供應管理協會 (ISM) 周一 (5 日) 公布的數據，去年 12 月製造業指數降至 47.9，創逾一年新低，且已連續第 10 個月落在象徵景氣萎縮的 50 以下，顯示美國工廠部門仍深陷需求疲弱、成本高企與關稅不確定性所交織的困境。
ISM 數據顯示，12 月製造業指數由 11 月的 48.2 下滑至 47.9，低於市場原先預期的 48.4，為 2024 年 10 月以來最低水準。儘管 ISM 指出，長期觀察下，指數高於 42.3 仍與整體經濟成長相符，但製造業本身的疲態已延續近一年。
ISM 報告指出，指數下滑主要反映製造商加速消化原物料庫存，原物料庫存下降速度為 2024 年 10 月以來最快，顯示企業正依賴既有庫存因應偏弱的終端需求。新訂單指數已連續第 4 個月萎縮，出口訂單表現同樣低迷，需求端尚未出現明顯回溫跡象。
就業市場方面，製造業就業已連續第 11 個月下滑，儘管收縮速度略有放緩，仍寫下 ISM 統計中近 5 年來最長的招聘低潮。官方數據亦顯示，11 月製造業就業人數降至 2022 年 3 月以來低點。
成本壓力仍是企業面臨的另一項挑戰。ISM 的價格指數維持在 58.5，不僅高於市場預期，也比 2024 年底高出 6 個百分點。分析指出，關稅推升部分進口商品價格，使製造業投入成本居高不下，並加劇通膨黏著性。
去年 12 月共有 15 個產業回報景氣萎縮，包括服裝、木製品與紡織品等，僅有 2 個產業呈現成長，顯示製造業疲弱情況仍相當普遍。
多數製造業受訪企業在 ISM 調查中，仍反覆提及關稅因素對營運造成的壓力。有業者指出，生活成本高漲、零組件價格上升，加上假期期間出勤率偏低，導致銷售表現不如預期；亦有企業坦言，關稅使 2025 年營收下滑超過一成，限制了加薪與擴編能力。
另有來自電子、化工與機械業的企業表示，雖然近期關稅相關討論趨於平靜，但整體價格水準仍偏高，成本難以完全轉嫁給客戶，導致利潤空間持續受壓。
分析人士指出，川普政府的進口關稅政策，雖被視為振興美國製造業的手段，但在實務上已對需求與企業信心造成壓抑。經濟學者普遍認為，受限於結構性因素，包括勞動力短缺，製造業難以回到過去的規模。
不過，展望未來，市場也開始關注潛在利多因素。部分分析認為，若關稅不確定性逐步降溫，加上「大而美法案」(One Big, Beautiful Bill Act) 通過，可能為 2026 年的資本支出帶來支撐。此外，儘管製造業「軟性數據」持續低迷，美國整體經濟表現仍相對穩健，是否出現軟硬數據趨同，仍是後續觀察重點。
