鉅亨網編譯段智恆 2026-01-06 00:00

美國製造業景氣在 2025 年底持續走弱。根據供應管理協會 (ISM) 周一 (5 日) 公布的數據，去年 12 月製造業指數降至 47.9，創逾一年新低，且已連續第 10 個月落在象徵景氣萎縮的 50 以下，顯示美國工廠部門仍深陷需求疲弱、成本高企與關稅不確定性所交織的困境。

去年 12 月製造業指數降至 47.9，創逾一年新低，且已連續第 10 個月落在象徵景氣萎縮的 50 以下。(圖：ZeroHedge)

ISM 數據顯示，12 月製造業指數由 11 月的 48.2 下滑至 47.9，低於市場原先預期的 48.4，為 2024 年 10 月以來最低水準。儘管 ISM 指出，長期觀察下，指數高於 42.3 仍與整體經濟成長相符，但製造業本身的疲態已延續近一年。

美國 12 月 ISM 製造業指數細項：

新訂單指數報 47.7，前值 48.2

生產指數報 51.0，前值 51.4

僱傭指數報 44.9，前值 44.0

供應商交貨指數報 50.8，前值 49.3

存貨指數報 45.2，前值 48.9

客戶端存貨指數報 43.3，前值 44.7

價格指數報 58.5，前值 58.5

未完成訂單指數報 45.8，前值 44.0

出口訂單指數報 46.8，前值 46.2

原物料進口指數報 44.6，前值 48.9

圖：ISM

需求疲弱與成本壓力交織 製造業持續萎縮

ISM 報告指出，指數下滑主要反映製造商加速消化原物料庫存，原物料庫存下降速度為 2024 年 10 月以來最快，顯示企業正依賴既有庫存因應偏弱的終端需求。新訂單指數已連續第 4 個月萎縮，出口訂單表現同樣低迷，需求端尚未出現明顯回溫跡象。

新訂單指數已連續第 4 個月萎縮，出口訂單表現同樣低迷。(圖：ZeroHedge)

就業市場方面，製造業就業已連續第 11 個月下滑，儘管收縮速度略有放緩，仍寫下 ISM 統計中近 5 年來最長的招聘低潮。官方數據亦顯示，11 月製造業就業人數降至 2022 年 3 月以來低點。

成本壓力仍是企業面臨的另一項挑戰。ISM 的價格指數維持在 58.5，不僅高於市場預期，也比 2024 年底高出 6 個百分點。分析指出，關稅推升部分進口商品價格，使製造業投入成本居高不下，並加劇通膨黏著性。

去年 12 月共有 15 個產業回報景氣萎縮，包括服裝、木製品與紡織品等，僅有 2 個產業呈現成長，顯示製造業疲弱情況仍相當普遍。

關稅陰影未散 企業信心低迷但仍寄望政策轉機

多數製造業受訪企業在 ISM 調查中，仍反覆提及關稅因素對營運造成的壓力。有業者指出，生活成本高漲、零組件價格上升，加上假期期間出勤率偏低，導致銷售表現不如預期；亦有企業坦言，關稅使 2025 年營收下滑超過一成，限制了加薪與擴編能力。

另有來自電子、化工與機械業的企業表示，雖然近期關稅相關討論趨於平靜，但整體價格水準仍偏高，成本難以完全轉嫁給客戶，導致利潤空間持續受壓。

分析人士指出，川普政府的進口關稅政策，雖被視為振興美國製造業的手段，但在實務上已對需求與企業信心造成壓抑。經濟學者普遍認為，受限於結構性因素，包括勞動力短缺，製造業難以回到過去的規模。