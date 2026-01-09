鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-01-09 19:31

綜合外媒周五 (9 日) 報導，Meta Platforms(META-US)持續擴大人工智慧 (AI) 基礎建設投資，宣布與多家核能業者簽署長期電力採購與開發協議，總規模可能超過 6GW，成為超大型科技公司中最大核能電力買家之一。隨著 AI 資料中心用電需求急遽攀升，電力供應已成為產業發展的關鍵瓶頸。

AI資料中心太吃電 Meta直接把核能列入長期布局(圖：REUTERS/TPG)

鎖定既有核電廠 確保短中期穩定供電

‌



Meta 表示，已與 Vistra 簽署為期 20 年的電力採購協議，將自美國中西部與東岸三座既有核電廠取得電力，包括俄亥俄州的 Perry 與 Davis-Besse，以及賓州的 Beaver Valley。相關協議不僅提供穩定電力來源，也將協助延長電廠營運年限，其中部分機組執照可延續至 2036 年，甚至 2047 年。

根據協議，Meta 將取得超過 2.1GW 的既有核電供應，並透過設備升級，額外增加約 433MW 的發電能力。這些核電廠仍將持續為 PJM Interconnection 營運的美國最大電網供電，服務範圍涵蓋中西部至中大西洋地區、逾 6,700 萬人口。

Meta 指出，隨著美國資料中心用電快速成長，電力供應不足已成為 AI 發展的主要限制之一，即便天然氣電廠建設速度較快，核能仍是能提供全天候、低碳電力的重要選項。

投資小型模組化反應爐 布局 2030 年後供電能力

除既有核電廠外，Meta 也同步布局新世代核能技術。該公司將分別支持阿特曼 (Sam Altman) 投資的 Oklo 與比爾．蓋茲支持的 TerraPower，投入小型模組化反應爐 (SMR) 及先進核電計畫的開發。

依協議，Meta 將與 Oklo 合作，在俄亥俄州發展最多 1.2GW 的核能容量，最快 2030 年啟用，並提供預付款以協助燃料採購與前期開發。Oklo 目前規劃的單一反應爐規模為 75MW，仍需取得聯邦監管核准。

另一方面，Meta 也將協助 TerraPower 開發兩座反應爐，合計發電能力最高達 690MW，預計 2032 年起交付電力，並取得最多六座未來反應爐的優先用電權，總規模約 2.1GW。