鉅亨網編譯段智恆 綜合外電
美國周三 (7 日) 公布有「小非農」之稱的 ADP 就業報告顯示，民間企業去年 12 月新增就業人數為 4.1 萬人，較去年 11 月修正後的減少 2.9 萬人明顯回升，顯示就業市場在 2025 年底由負轉正，但成長力道仍略低於市場預期，反映勞動需求持續降溫。
根據 ADP 與史丹佛數位經濟實驗室 (Stanford Digital Economy Lab) 共同編製的報告，去年 12 月民間就業增幅低於《彭博》調查預估的 5 萬人，也不及《道瓊》調查預期的 4.8 萬人。此前四個月中，民間就業有三個月呈現下滑，就業動能整體偏弱。
產業別來看，新增就業完全來自服務業。教育與醫療相關產業新增 3.9 萬人，休閒與旅遊業增加 2.4 萬人，批發、運輸與公共事業增加 1.1 萬人，金融服務業則新增 6,000 人。不過，專業與商業服務業減少 2.9 萬人，資訊服務業減少 1.2 萬人。商品生產部門合計減少 3,000 人，主因製造業減少 5,000 人。
從企業規模觀察，幾乎所有新增就業均來自員工人數 500 人以下的中小型企業，大型企業僅新增 2,000 人。ADP 首席經濟學家理查森 (Nela Richardson) 表示，小型企業在年底恢復招募動能，但大型企業則持續縮減人力。
報告也顯示，薪資成長持續趨緩。留任員工的平均年增薪資為 4.4%，與 11 月持平；轉職者薪資年增 6.6%，較前月上升 0.3 個百分點。此前，轉職者薪資成長曾創 2021 年以來最低水準。
多位經濟學家指出，勞動市場需求放緩，與企業在政策不確定性、特別是關稅相關風險下，對擴編人力持審慎態度有關；部分企業亦開始在特定職務導入人工智慧，降低對人力的需求。儘管如此，裁員規模仍處於歷史相對低檔，顯示就業市場並未快速惡化。
這份 ADP 報告發布時點，距離美國勞工部將於周五 (9 日) 公布的去年 12 月非農就業報告僅剩兩天。市場預期，去年 12 月非農新增就業人數約 6 萬至 7.3 萬人，失業率則可望自 11 月的 4.6% 小幅回落至 4.5%。
值得注意的是，去年 11 月失業率數據部分受到長達 43 天的聯邦政府關門影響，亦導致去年 10 月家庭調查數據未能發布，為 1948 年統計以來首見。
