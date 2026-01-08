鉅亨網編譯段智恆 2026-01-08 23:30

《彭博》周四 (8 日) 報導，最新數據顯示，美國企業去年底公布的裁員計畫明顯減少，同時招募意願回升，顯示就業市場在新年開始前出現改善跡象，有助緩解市場對勞動市場急速降溫的疑慮。

人力資源顧問公司 Challenger, Gray & Christmas 資料指出，美國企業去年 12 月宣布裁員人數為 35,553 人，為 2024 年 7 月以來新低，較前兩個月的高檔水準大幅下降。與此同時，企業規劃新增近 10,500 個工作機會，創下 2022 年以來 12 月單月新高。相關數據因提前在 Challenger 官網曝光而提前發布。

‌



Challenger 營收長 Andy Challenger 表示，12 月向來是裁員計畫相對偏少的月份，但裁員公告同步下降、加上招募意向增加，仍是「在裁員計畫居高不下的一年後，出現的正面訊號」。

整體來看，相關數據顯示美國就業市場在 2025 年明顯放緩後，進入 2026 年前仍保有一定動能。去年全年規劃裁員人數超過 120 萬人，為 2020 年以來最高，主要來自聯邦政府部門；民間企業方面，科技、倉儲與零售業的裁員計畫也較 2024 年增加。

不過，儘管去年底招募計畫表現亮眼，2025 年全年新增職缺規劃仍創下 2010 年以來新低，零售與運輸業明顯縮減，能源與營建產業亦同步轉趨保守。