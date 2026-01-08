鉅亨網編譯王貞懿 2026-01-08 21:11

根據《路透》周四（8 日）報導，美國總統川普表示，美國可能長期掌控委內瑞拉及其石油收入。

當被《紐約時報》詢問美國將掌控委內瑞拉多久，是三個月、六個月、一年或更長時，川普回答：「我會說長得多。」

「我們將以非常有利可圖的方式重建它。」川普強調。美方在 1 月 3 日夜間派遣部隊突襲並逮捕委國總統馬杜洛 (Nicolas Maduro)。川普表示，美國將使用、取得委內瑞拉石油以壓低油價，並提供資金給該國。

周二，川普公布計畫，將提煉並銷售多達 5000 萬桶因美國封鎖而滯留在委內瑞拉的石油。

他補充，美國與委內瑞拉臨時總統 Delcy Rodriguez 領導的政府「相處得非常好」。Rodriguez 長期效忠馬杜洛，曾擔任被推翻領導人的副總統。

參議院周四表決限制案

川普在委內瑞拉動武讓共和黨內部分成員感到不安，因為他長期批評美國在海外的軍事冒險。參議院預定周四審議一項決議案，阻止川普在未經國會授權下採取進一步行動。

共和黨以 53 席控制參議院，自川普去年底開始在委內瑞拉周邊採取軍事行動以來，已否決數項類似措施，但去年 11 月的最後一次投票結果接近，以 49 比 51 票失敗，當時有兩名共和黨人支持該案。

共同提案的肯塔基州共和黨參議員 Rand Paul 表示，他已與至少兩名共和黨人談過，他們現在「正在考慮」支持該決議。

計畫與石油公司會面

川普曾表示，美國打算「經營」委內瑞拉。美國官員則表示，目前的計畫是在不進行軍事占領的情況下施加影響力。

委內瑞拉擁有全球最大的已探明石油儲量，但近幾十年來已陷入貧困，有 800 萬人逃往國外，成為全球最大的移民危機之一。華府和委內瑞拉反對派長期將此歸咎於執政的社會黨的腐敗、管理不善和暴行。馬杜洛則將經濟損害歸咎於美國制裁。