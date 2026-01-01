鉅亨網編譯段智恆 2026-01-09 02:00

根據《CNBC》報導，資安公司 CrowdStrike(CRWD-US) 周四 (8 日) 宣布，將以約 7.4 億美元收購身分識別安全新創 SGNL，藉此在人工智慧 (AI) 驅動的網路攻擊快速升溫之際，強化其資安防禦布局。這筆交易預計於 2027 會計年度第一季完成。

CrowdStrike 表示，併購完成後，旗下 Falcon 雲端資安平台用戶將可更有效管理人類與 AI 身分的存取請求，以及即時風險控管。執行長庫茲 (George Kurtz) 指出，這項交易不僅能協助客戶提升防護能力，也為公司切入身分識別安全市場帶來重大機會。

庫茲表示，身分識別安全已成為目前最重要的攻擊切入點之一，相關業務在去年第二季結束時規模已達 4.35 億美元。隨著 AI 技術提升駭客攻擊的精密度，企業近年持續加大在身分防護上的投資。

去年，微軟 (MSFT-US) 曾遭遇針對其 SharePoint 協作工具的攻擊浪潮，而大型語言模型新創 Anthropic 也於 11 月揭露首起已記錄的 AI 主導網路攻擊事件，凸顯相關風險正在升高。

SGNL 總部位於美國加州帕羅奧圖，於 2021 年由克里茲 (Scott Kriz 與古斯塔夫森 (Erik Gustavson) 創立，兩人先前創辦的新創公司已於 2017 年被 Google(GOOGL-US) 收購，並曾在 Google 任職超過四年。SGNL 於今年 2 月完成 3,000 萬美元早期募資，投資方包括 Cisco(CSCO-US) Investments 與微軟創投基金。

近月來，資安業者併購動作頻頻，以因應競爭日益激烈的市場環境。去年，Palo Alto Networks(PANW-US) 以 250 億美元收購以色列資安新創 CyberArk，Google 則以 320 億美元收購雲端資安公司 Wiz。CrowdStrike 也曾在 2025 年宣布，將收購 AI 代理型資安平台 Pangea 與西班牙資料新創 Onum。