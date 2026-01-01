鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-01-09 01:30

綜合外媒周四 (8 日) 報導，紐約聯準銀行最新調查顯示，美國消費者在去年 12 月對通膨的預期升溫，同時對就業市場的信心明顯惡化，反映勞動市場前景轉趨保守，為聯準會 (Fed) 未來的利率決策增添變數。

根據紐約聯準銀行公布的《消費者預期調查》(Survey of Consumer Expectations)，受訪者預期未來一年物價上漲 3.4%，高於去年 11 月的 3.2%。與此同時，若失去工作，消費者認為能順利找到新工作的機率降至 43.1%，創該調查自 2013 年中啟動以來新低。

相關結果突顯 Fed 內部的政策分歧。一派官員更關注通膨風險，另一派則擔憂就業市場轉弱，這種拉鋸可能使 Fed 在本月稍晚的政策會議上維持利率不變。

就業信心探底 勞動市場憂慮加深

調查顯示，去年底美國家庭對就業市場的擔憂明顯升高，尤其是年收入低於 10 萬美元的族群，對找工作前景最為悲觀。雖然受訪者預期失業率上升的比例較前月略為下降，但認為自己可能失去工作的機率卻高於 11 月，同時自願離職的可能性則下滑，顯示勞動市場進入「低招募、低流動」狀態。

在財務壓力方面，消費者預期未來三個月無法按時償還最低債務金額的機率升至 15.3%，為 2020 年 4 月以來最高水準，反映信用環境轉趨緊縮。受訪家庭也表示，取得信貸變得更加困難。

不過，調查亦顯示部分正向訊號。認為未來一年財務狀況將改善的受訪比例，升至 2025 年 2 月以來最高，顯示儘管對就業前景感到不安，部分家庭仍對整體經濟與自身財務抱持一定信心。

短期通膨預期升溫 Fed 續觀察長期走勢

通膨方面，消費者對未來三年與五年的通膨預期均維持在 3%，顯示中長期通膨預期相對穩定。由於短期通膨預期波動較大，Fed 官員通常更重視中長期數據，以評估通膨是否已真正受控。

分析指出，短期通膨預期回升，與川普政府近期提高關稅、推升部分價格壓力有關。部分 Fed 官員預期，關稅帶來的通膨影響將隨時間消退，但仍密切關注通膨預期是否出現失控跡象。