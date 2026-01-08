鉅亨網編譯段智恆 2026-01-08 21:30

《華爾街日報》(WSJ)周四 (8 日) 報導，中國官方表示，將審查 Meta(META-US)近日收購人工智慧 (AI) 新創公司 Manus 的交易，此舉被視為北京對有意仿效該案、尋求美國科技大廠併購的中國 AI 創業者釋出警訊。

知情人士指出，這項審查是北京更廣泛評估的一環，目的在於在中美科技競逐日益升溫之際，強化對 AI 技術與關鍵知識的管控。相關官員已開始盤點具代表性的企業，並檢視中國研究人員開發的 AI 相關技術，評估是否將具戰略意義的項目納入出口管制清單。

Manus 母公司「蝴蝶效應」(Butterfly Effect) 由中國共同創辦人於中國設立，去年將總部遷至新加坡，以拓展全球用戶。Meta 上月宣布將收購 Manus，知情人士透露交易金額約 25 億美元。中國商務部發言人何亞東表示，跨境併購與技術、資料輸出必須符合中國法律與法規，並證實正在審查該案。

北京憂仿效效應 擬收緊 AI 技術與人才外流

這起交易引發北京憂慮，擔心更多渴望資金與成長空間的中國新創，會循相同路徑，透過遷往海外並出售給美國企業。Manus 是首家具中國背景、被美國科技巨擘收購的高知名度 AI 新創。

對中國新創而言，與矽谷頂級企業交易，意味著遠高於本土市場的財務回報與全球知名度。對美國科技公司來說，中國 AI 工程師被視為全球最頂尖人才之一，尤其擅長消費型應用。Meta 此次交易的重要條件之一，即是留任 Manus 多數員工，包括創辦人肖弘 (Xiao Hong) 與季逸超(Ji Yichao)，兩人分別以「Red」與「Peak」聞名。

Manus 的 AI 代理可協助使用者撰寫深度研究報告、規劃旅遊行程與製作簡報，任務複雜度高於一般聊天機器人。其技術結合 Anthropic 等多家模型，將任務拆分後分別處理。儘管如此，知情人士指出，北京實際可用來阻擋交易的工具有限，因為 Manus 創辦團隊設於新加坡，且 Meta 已表示交易完成後，Manus 將停止在中國的服務與營運。

過往案例顯示 中國曾以出口管制介入 AI 交易

此次初步審查聚焦 Manus 的代理型 AI 技術，目前仍處早期階段，監管單位最終可能選擇不介入。產業人士認為，該技術的戰略重要性不及半導體、電池或稀土，長期而言亦可能被其他公司複製。

不過，審查本身已釋出明確訊號，北京有意加強掌控 AI 技術與頂尖人才。過去亦有先例。2020 年，在美國施壓字節跳動出售 TikTok 美國業務期間，中國即對 AI 內容推薦演算法實施出口管制，該演算法被視為 TikTok 成功關鍵。相關規定讓北京在談判中取得實質影響力。