鉅亨網編譯段智恆 2026-01-08 21:00

《路透》周四 (8 日) 援引兩名印度政府知情人士消息報導，印度財政部正規劃取消實施已五年的限制措施，擬開放中國企業重新競標印度政府合約。此舉正值新德里在邊境緊張情勢降溫之際，尋求修復與中國的商業關係。

這項限制措施於 2020 年印度與中國軍隊在邊境發生致命衝突後推出，要求中國投標企業須向印度政府委員會登記，並取得政治與安全審查通過，方可參與政府標案。相關規定實質上將中國企業排除在印度政府合約之外，當時合約總規模估計高達 7,000 億至 7,500 億美元。

路透為首家披露印度政府計畫鬆綁相關限制的媒體。知情人士指出，相關官員正著手取消中國企業的登記要求，但最終決定權仍掌握在印度總理莫迪 (Narendra Modi) 辦公室手中。印度財政部與總理辦公室則未回應路透的置評請求。

限制衝擊浮現 供應短缺與工程延宕加劇

知情人士指出，放寬限制的構想，來自多個政府部門的請求，這些單位因 2020 年措施而面臨設備短缺與工程進度延宕。相關限制對印度公共建設造成實質影響，例如中國國有企業中車 (CRRC) 即曾在措施公布數月後，被排除於一筆價值 2.16 億美元的列車製造合約競標之外。

此外，一個由前內閣秘書長高巴 (Rajiv Gauba) 領導的高層委員會，也已建議政府放寬對中國企業的限制。高巴目前亦為印度重要官方智庫成員。

根據智庫「觀察者研究基金會」(Observer Research Foundation)2024 年發布的報告，印度實施限制後，中國企業在印度取得的新專案金額於 2021 年年減 27%，降至約 16.7 億美元。

特別是在電力領域，對中國電力設備進口的限制，已拖累印度擴增火力發電產能的規劃。印度原訂未來十年將火力發電裝置容量提高至約 3.07 億瓩 (GW)，但相關計畫已因設備供應受阻而受影響。

市場亦迅速反映潛在競爭升溫的影響。路透報導刊出後，印度設備製造商巴拉特重型電機 (Bharat Heavy Electricals) 股價收盤重挫 10.5%，基建巨擘拉森與圖布羅 (Larsen & Toubro) 亦下跌 3.1%。

美國關稅背景下 印中關係趨於謹慎回暖

在國際情勢變化下，印度與中國的關係近年出現緩和跡象。去年，莫迪七年來首度訪問中國，並同意在美國總統川普對印度商品加徵 50% 關稅、以及華府與巴基斯坦關係升溫的背景下，推動與北京的商業合作。

訪問後，印中雙方恢復直航航班，新德里亦簡化行政程序，加速核發中國專業人士的商務簽證。然而，即便雙邊互動回暖，印度在政策上仍保持審慎，目前對中國企業的外國直接投資 (FDI) 限制仍未解除。