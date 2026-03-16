鉅亨網編譯許家華 2026-03-17 05:40

在部分油輪恢復通過荷姆茲海峽後，國際油價週一 (16 日) 回落約 3%，市場對該關鍵航道運輸逐步恢復的預期，使此前因戰爭與供應風險而急漲的油價出現修正。同時，美國總統川普仍呼籲盟友協助確保海峽航行安全，但部分盟國態度冷淡，而國際能源署 (IEA) 則表示必要時可能進一步釋放戰略儲備以抑制能源價格。

布蘭特 (Brent) 原油期貨下跌 2.93 美元，跌幅 2.8%，收在每桶 100.21 美元。

美國西德州中質原油 (WTI) 則下跌 5.21 美元，跌幅 5.3%，收在每桶 93.50 美元。

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分析師指出，WTI 原油跌幅大於 Brent 原油，原因包括美國原油產量接近歷史高點，並受到委內瑞拉進口增加支撐，加上美國即將釋放戰略石油儲備。此外，部分交易員在紐約商業交易所 4 月 WTI 合約於 3 月 20 日到期前提前平倉，也對價格造成壓力。

在此前的漲勢中，Brent 原油上週五收在 2022 年 8 月以來最高水準，WTI 則創下 2022 年 7 月以來最高價。自 2 月 28 日美國與以色列對伊朗發動攻擊以來，兩大基準油價已累計上漲接近 40%。

川普週一再次呼籲各國協助打通荷姆茲海峽航道，並抱怨其他國家對提供援助「並不熱衷」。歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯 (Kaja Kallas) 則表示，目前歐盟外長對擴大中東海軍任務至荷姆茲海峽「沒有意願」。

荷姆茲海峽是全球最重要的能源運輸通道之一，全球約五分之一的石油與液化天然氣 (LNG) 供應需經由該海峽運輸，因此任何航行中斷都可能對全球能源市場造成重大衝擊。

消息人士透露，伊朗已允許部分印度船隻通過荷姆茲海峽，同時要求印度釋放 2 月扣押的 3 艘油輪，以換取印度籍或前往印度的船隻安全通行。

能源諮詢機構 Ritterbusch and Associates 分析指出，市場拋售原油的原因之一是有報導稱部分油輪已開始通過荷姆茲海峽，同時川普正呼籲各國協助護航油輪。

美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 週一稍早表示，美國目前「可以接受」部分伊朗、印度與中國船隻通過荷姆茲海峽，並指出任何進一步抑制油價上漲的措施將取決於戰爭持續時間。

隨著戰事衝擊全球能源供應，各國政府正試圖減輕能源價格飆升對民眾與經濟的衝擊。國際能源署執行董事比羅爾 (Fatih Birol) 表示，在上週成員國同意釋放創紀錄的 4 億桶戰略儲備後，若市場需要仍可能進一步釋放庫存。

戰事方面，以色列表示已制定至少未來三週的作戰計畫，並在週末持續對伊朗多處目標進行打擊。美國能源部長萊特 (Chris Wright) 則在週日表示，他預期戰爭可能在「未來幾週內」結束，屆時石油供應將逐步恢復，能源價格也有望回落。

週末期間，川普還威脅可能對伊朗哈格島 (Kharg Island) 進行更多攻擊。該地負責處理伊朗約 90% 的石油出口，而此前美軍對當地軍事設施的打擊已引發德黑蘭方面的進一步報復。川普表示，美國目前仍與伊朗保持聯繫。