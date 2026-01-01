鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2026-01-08 02:39

根據綜合外電周三 (7 日) 報導，阿拉斯加航空 (ALK-US) 宣布向波音 (BA-US) 採購逾 110 架飛機，這是該公司史上最大訂單。此舉展現對波音的信心，也為 2024 年併購夏威夷航空後的國際擴張奠定基礎。

史上最大訂單 交機延伸至 2035 年

此次訂單包括 105 架尚未獲認證的波音 737 Max 10 客機，以及 5 架 787-10 夢幻客機。阿拉斯加航空還取得額外 35 架 737 的採購權，交機時程延伸至 2035 年。

阿拉斯加航空機隊負責人 Shane Jones 告訴《CNBC》，預期聯邦航空總署 (FAA) 今年將認證 Max 10，2027 年開始交機。新訂單中有 53 架是新增訂單，52 架是行使既有選擇權。

艙門事故兩年後首次大單

這筆訂單特別引人注目，因為 2 年前阿拉斯加航空一架全新 737 Max 9 客機發生艙門脫落事故。2024 年 1 月 5 日，該機從奧勒岡州波特蘭起飛爬升時，艙門面板突然脫落，所幸無人重傷。調查發現，波音工廠交機時未安裝關鍵螺栓。

這起事故讓波音再陷安全危機，生產進度受挫。當時波音才剛從 2018 年和 2019 年兩起致命 Max 墜機事故中復原。

Jones 表示，對波音的信任「是這筆訂單的一部分」，展現對 Max 10 認證和波音轉型的信心。

在新任執行長 Kelly Ortberg 領導下，航空公司高層表示波音已改善生產速度和品質，並計劃今年提高產能。

支持國際擴張策略

阿拉斯加航空執行長 Ben Minicucci 曾表示，併購夏威夷航空是該公司轉型為更全球化業者的核心策略。這筆 19 億美元的交易讓阿拉斯加航空進入以往未曾服務的亞太市場。

5 架 787-10 將支援從西雅圖出發的國際擴張，讓該公司到 2030 年能飛往至少 12 個長程目的地。這筆訂單使未來確定的 787 機隊達到 17 架，目前已有 5 架投入服務。

財務長 Shane Tackett 表示，重心將放在西岸和夏威夷的核心樞紐。「我們很想飛更多美國各地航線，但必須先完整服務這些核心市場，」他說。

737 Max 10 航程較短但可搭載更多乘客，有助降低高需求航線的單位成本。

併購夏威夷航空後，阿拉斯加航空取得包括波音 787 和空中巴士 A330 在內的廣體客機，加速進軍長程航線。最新動作也加劇與達美航空 (DAL-US) 的競爭，達美已在西雅圖擴大國際據點。