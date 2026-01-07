鉅亨網編譯段智恆 2026-01-07 20:40

《路透》周三 (7 日) 報導，交易員與分析師指出，隨著委內瑞拉對中國的原油出口因美國政策變化而中斷，中國獨立煉油廠未來幾個月預料將轉向採購伊朗等來源的重質原油，以彌補供給缺口。由於俄羅斯與伊朗原油供應仍相對充裕，市場人士認為，中國獨立煉油廠短期內不致推升未受制裁原油的採購價格。

美國總統川普表示，華府與卡拉卡斯 (Caracas, 委國首都) 已達成協議，允許最多 20 億美元的委內瑞拉原油出口至美國。該協議是在美軍於上周末逮捕委內瑞拉總統馬杜洛後敲定。分析指出，這項安排恐壓縮委內瑞拉對中國的原油供應，削弱中國獨立煉油廠取得低價原油的來源。

中國是全球最大原油進口國之一，也是俄羅斯、伊朗與委內瑞拉等受制裁國家折價原油的主要買家。市場人士指出，委內瑞拉供應受阻後，中國獨立煉油廠勢必尋找替代來源。

委內瑞拉供應受阻 獨立煉油廠轉向伊朗、俄羅斯原油

Sparta Commodities 分析師 June Goh 表示，委內瑞拉情勢對中國獨立煉油廠衝擊最大，因為這些業者可能失去取得折價重質原油的管道。不過，她指出，俄羅斯與伊朗原油供應仍相當充裕，加上部分委內瑞拉原油仍在海上運輸途中，短期內中國獨立煉油廠不太可能轉而競標未受制裁原油，因為在經濟上並不划算。

數據顯示，中國在 2025 年平均每日進口約 38.9 萬桶委內瑞拉原油，占其海運原油進口量約 4%。《路透》先前報導，至少 12 艘受制裁油輪於去年 12 月在委內瑞拉裝船，並於今年 1 月初離港，合計載運約 1,200 萬桶原油與成品油。不過，航運數據顯示，自 1 月 1 日起，委內瑞拉主要港口已停止向亞洲裝運原油。

在供應趨緊下，市場人士指出，即期交貨的委內瑞拉 Merey 原油折價幅度已由上月相對 ICE 布蘭特原油每桶約 15 美元，收斂至約 10 美元。不過，有交易員表示，實際交易已陷入停滯，另有交易員指出，目前報價約為每桶折讓 11 美元。

浮動庫存可撐約 75 天 替代來源仍相對充裕

Kpler 資深分析師 Xu Muyu 表示，目前停留在亞洲水域的委內瑞拉原油，仍足以支撐中國約 75 天的需求，限制了替代原油價格短期內大幅上行的空間。她指出，使用委內瑞拉原油的中國獨立煉油廠，預料將在 3 至 4 月轉向採購俄羅斯與伊朗原油。

此外，中國亦可自加拿大、巴西、伊拉克與哥倫比亞等未受制裁國家取得替代供應。市場人士表示，目前買家尚未大舉尋找替代來源，而伊朗重質原油供應充裕，價格約為相對 ICE 布蘭特原油每桶折讓 10 美元，被視為最便宜的替代選項。

部分中國獨立煉油廠也可能考慮中東原油品級，例如伊拉克巴士拉原油。一名新加坡交易員指出，這類原油亦具備可行性。