鉅亨網編譯段智恆 2026-01-07 19:31

《彭博》周三 (7 日) 報導，中國監管機構正初步審查臉書母公司 Meta Platforms(META-US) 收購人工智慧 (AI) 新創公司 Manus 的交易，評估是否涉及國家安全或技術出口管制問題。若官方後續認定存在違規情事，這筆交易未來恐面臨附加條件，甚至影響審批進度。

AI交易也被盯上？Meta收購Manus遭中國審查(圖：REUTERS/TPG)

知情人士指出，相關單位已著手檢視 Meta 於去年 12 月公布、金額約 20 億美元的併購案。雖然 Manus 目前總部設於新加坡，但監管重點聚焦該公司在中國成立期間所研發的 AI 技術。由於議題敏感，相關人士要求匿名。

目前尚不清楚北京是否會將 Manus 的代理式人工智慧 (Agentic AI) 技術視為攸關國家安全。該技術可協助使用者完成多項任務，包括預訂航班、篩選履歷、規劃旅遊行程以及進行股票分析。這項審查消息最早由英國《金融時報》(FT) 披露，仍處於初步階段，監管單位最終也可能選擇不介入。

不過，知情人士表示，過往類似審查若升級為正式調查，可能導致處罰，或要求在交易核准前附加特定條件。中國近期也正審視字節跳動出售 TikTok 美國業務予美國投資人的交易，但該案迄今尚未獲得正式批准。

截稿前，Manus 方面對此不予評論，中國商務部與 Meta 亦未回應置評請求。

近年來，北京積極推動本土企業發展可替代美國軟體與晶片的技術，AI 成為重點領域之一。不過，政策焦點多集中於 AI 加速器與半導體等基礎硬體，而非應用層技術。

Meta 收購 Manus 被視為少見的美國企業併購亞洲科技公司的案例，也反映 Meta 執行長祖克柏持續加碼 AI 布局。Manus 的母公司 Butterfly Effect 原先在中國成立，近一年才完成將總部遷至新加坡的轉移，並自創立初期即鎖定國際市場，其產品從未在中國境內上線。