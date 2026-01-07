鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-07 19:10

根據《Business Insider》報導，在週二（6 日）發給客戶、闡述該行美國股市展望的報告中，高盛策略師揭示了今年的主要市場預測。

華爾街的樂觀情緒已持續一段時間，多數分析師即便在自 2023 年以來股市急速上漲後，仍對未來股市持看多態度。

標普 500 指數在 2025 年上漲了 16%，超過其歷史平均每年 10% 的回報率。

高盛對股市未來的五大預測

牛市延續，但節奏放緩

2026 年的股市牛市將持續推進，但先前的急速漲勢將略為降溫。

高盛策略師預測，標普 500 指數年底有望升至約 7,600 點，意味著全年漲幅約為 12%。

這一預測在華爾街各大銀行的預測範圍中屬中等水準，其他銀行對明年的漲幅預期則介於 3% 至 16% 之間。

高盛策略師團隊表示，這波漲幅主要將由標普 500 企業的強勁獲利增長所推動。

他們在報告中指出，經濟穩健成長、AI 提升生產力，以及大型企業獲利強勁，將為牛市持續提供「基本面支撐」。

週期性投資有望領先市場

由於美國經濟動能回升，2026 年初的市場環境將有利於週期性投資表現。

高盛認為，政府重啟後經濟活動回溫、美國總統川普《大而美法案》、更寬鬆的金融條件，以及關稅對經濟低於預期的影響，都將推動經濟增長。

而所有這些因素都將支持週期性投資，因為週期性投資的特性就是在經濟擴張時表現優異。

高盛表示：「企業應能從經濟加速中獲得營收順風，而不必承受景氣末期常見的薪資壓力上升或聯準會緊縮所帶來的權衡。」

策略師補充指出，週期性類股在 2025 年下半年已經開始領先市場，但投資人可能尚未完全計入這個板塊的增長加速潛力。

他們特別強調了中產階級消費類股與非住宅建設類股。

AI 投資將持續加碼

所謂「超大規模企業」的資本支出將持續保持健康增長。高盛預測，明年的資本支出有望大幅增加約 36%，達到 5,390 億美元。

2027 年，資本支出可能再增加 17%，達到 6,290 億美元。

高盛在解釋支出增速可能放緩的原因時寫道：「隨著支出和債務的增長，最終需要的利潤也會隨之增長，才能支撐持續的投資。」

AI 行情進入新階段

2026 年可能是市場 AI 股票進入新時代的起點。高盛策略師將這個新階段稱為「第三階段」，其特徵可能包括以下幾點：

首先，是資本支出增速放緩。高盛指出，AI 投資的第二階段主要以企業大規模建設 AI 基礎設施為特徵。

其次，更多公司將導入 AI。策略師寫道：「我們認為，企業需要透過 AI 提升生產力來展現獲利增長，投資人才能將其視為長期受益者。」

最後，新一批 AI 受益企業將浮現。他們補充道：「隨著 AI 採用率提高，哪些股票能成為『第三階段』收益受益者將變得更加清晰。」

併購活動保持活躍

2026 年已完成的併購交易額有望較去年增長約 15%。高盛策略師認為，經濟強勁成長、金融條件寬鬆，以及企業領導者信心提升，都是支持併購活躍的因素。

報告顯示，併購活動的回升早在 2025 年就已開始。美國戰略性與投資方收購的重大併購交易總額去年已超過 1.9 兆美元，較前年大增 75%。