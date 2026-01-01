專家：川普收購格陵蘭開採稀土是「荒謬」的想法

鉅亨網編譯王貞懿 2026-01-08 00:55

根據《CNBC》周三 (7 日) 報導，美國總統川普以國家安全為由重提收購格陵蘭，並表示正考慮「一系列選項」包括「動用美軍」。除了該地的地理位置外，稀土礦藏也被認為是原因之一。

專家批川普政府想開發格陵蘭稀土以對抗中國獨佔的想法荒謬。(圖:Shutterstock)

然而產業專家指出，華盛頓試圖開發格陵蘭稀土礦藏以減少對北京依賴是「荒謬」的解決方案，因為礦藏品位低、氣候惡劣，且開採出的材料仍需送往中國加工。

川普重提收購格陵蘭 相關稀土股大漲

儘管專家看法保守，市場仍大舉湧入與格陵蘭相關的稀土股。川普指出俄羅斯和中國在北極地區的活動，讓格陵蘭具有戰略重要性。

在消息傳出後，相關稀土公司股價飆漲。開發格陵蘭南部 Tanbreez 稀土項目的 Critical Metals Corp 周二大漲約 25%，擁有 Kvanefjeld 稀土項目的 Energy Transition Minerals 則攀升逾 30%。

格陵蘭位於美國和俄羅斯之間，擁有約 5.7 萬人口，長期被視為北極安全的戰略要地。該地區靠近新興的北極航道，冰層融化正開啟新航線，與蘇伊士運河相比，可大幅縮短亞歐運輸時間。

Victory Metals 執行長 Brendan Clark 表示，白宮將格陵蘭資源視為打破中國稀土壟斷的潛在途徑。

川普政府國家安全顧問 Michael Waltz 一年前接受訪問時明確表示：「這關乎關鍵礦物，關乎自然資源。」

專家潑冷水：礦藏品位低且不經濟

Deep Data Analytics 創辦人兼執行長 Mathan Somasundaram 表示，若美國獲得控制權，市場會預期採礦許可隨之而來，創造短期樂觀情緒。

然而專家指出，市場熱情忽略了開採和加工稀土的根本瓶頸。Somasundaram 說：「現實是，氣候條件使開採非常困難且不經濟。即使開採出來，還得送到中國加工⋯⋯從中長期來看，幾乎沒有差別。」

核心問題在於礦石品質。雖然格陵蘭擁有大量含稀土岩石，但濃度遠低於其他地區現有礦場。此外，格陵蘭項目普遍缺乏戰略價值較高的重稀土元素，如鏑、鋱和釔。

澳洲國立大學經濟地質學教授 John Mavrogenes 表示：「雖然這些是富含稀土的大量岩石，但品位非常低。」所謂的品味，指礦石中有用成分的含量或濃度。

在美國、中國和澳洲等全球主要生產礦場，稀土通常占礦石的 5% 至 10% 或更多，使每噸開採的礦石能回收更多可用材料。在格陵蘭，這個數字不到 1%。

Mavrogenes 說：「品位這麼低，意味著你必須移動大量岩石。想像一下 1% 稀土與 10% 稀土的對比，意味著在一個沒有基礎設施、沒有設備、沒有勞動力的地方，你需要移動 10 倍的岩石量。」

即使在樂觀假設下，格陵蘭生產還需要數年時間。「至少要十年才能開始，」Mavrogenes 強調，因此認為這些項目短期內會成功是荒謬的。

中國掌控加工環節才是關鍵

產業資深人士警告，即使開採進行，加工仍是產業的核心瓶頸，也是中國最強的籌碼。稀土必須分離和精煉才能製成金屬或磁鐵，而中國在稀土加工方面幾乎壟斷。北京控制約 90% 的全球精煉產能，在供應鏈上擁有戰略優勢，特別是在電動車、再生能源和國防系統方面。

Stormcrow Capital 總裁 Jon Hykawy 表示，若華盛頓想要供應，其實已經有了。根據美國地質調查局，美國稀土儲量估計為 190 萬噸，格陵蘭估計為 150 萬噸。

「如果美國想要稀土，他們可以直接在美國本土開採。」

Clark 也指出環境和政治風險，北極島嶼上存在強烈的採礦反對聲浪。他說，若美國未能達成協議化解這些風險，投資者可能面臨損失。