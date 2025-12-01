沃爾瑪線上服務出包 數位零售穩定性再受考驗
鉅亨網編譯段智恆
美國零售巨頭沃爾瑪 (WMT-US) 周二 (30 日) 一度出現線上服務異常，影響行動應用程式與網站運作，部分消費者無法使用行動下單工具完成購物。
根據故障追蹤網站 Downdetector 的數據，美東時間周二上午 7 時左右，超過 6,000 名用戶回報無法連線至沃爾瑪的 App 或官網。其中，約 70% 的通報與行動應用程式有關，另有約四分之一的用戶指出網站出現問題。
服務中斷期間，不少用戶在社群平台 X 上反映，沃爾瑪 App 無法使用，導致訂單無法完成。隨著時間推移，相關通報數量在約一小時後明顯下降，顯示系統問題已逐步排除。
截至目前，沃爾瑪尚未立即回應媒體的置評請求，也未說明本次服務異常的原因。
近年來，沃爾瑪持續加大對電子商務與數位服務的投資，希望在零售市場與亞馬遜（Amazon）等競爭對手抗衡，其中快速履約與即時配送被視為核心策略之一。公司上季財報顯示，美國數位銷售年增 28%，電商業務占整體單季營收比重約 22%。
值得注意的是，其他大型零售商近期也曾出現類似狀況。目標百貨 (TGT-US) 本月稍早亦傳出其線上服務發生問題，顯示零售業在高度依賴數位平台的情況下，系統穩定性仍是關鍵挑戰之一。
