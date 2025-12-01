鉅亨網編譯段智恆 2025-12-31 00:40

美國零售巨頭沃爾瑪 (WMT-US) 周二 (30 日) 一度出現線上服務異常，影響行動應用程式與網站運作，部分消費者無法使用行動下單工具完成購物。

沃爾瑪線上服務出包 數位零售穩定性再受考驗(圖：REUTERS/TPG)

根據故障追蹤網站 Downdetector 的數據，美東時間周二上午 7 時左右，超過 6,000 名用戶回報無法連線至沃爾瑪的 App 或官網。其中，約 70% 的通報與行動應用程式有關，另有約四分之一的用戶指出網站出現問題。

服務中斷期間，不少用戶在社群平台 X 上反映，沃爾瑪 App 無法使用，導致訂單無法完成。隨著時間推移，相關通報數量在約一小時後明顯下降，顯示系統問題已逐步排除。

截至目前，沃爾瑪尚未立即回應媒體的置評請求，也未說明本次服務異常的原因。