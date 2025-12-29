鉅亨網編譯莊閔棻 2025-12-29 19:00

投資人正為明年可能出現的「全新樣貌」美國聯準會（Fed）提前布局。隨著美國總統川普釋出訊號，距離敲定下一任聯準會主席人選已不遠，加上市場早已熟知他對降息的強烈立場，金融圈正重新評估未來貨幣政策的風險與走向。

投資者如何為新聯準會做準備？川普布局下的利率分歧與公債殖利率風險。(圖：Shutterstock)

根據《華爾街日報》報導，川普近期接受訪問時曾直言，他期望新任聯準會領導人能與其政策方向保持一致，尤其是在利率問題上。

不過，到目前為止，市場幾乎看不出對聯準會會徹底喪失獨立性的重大擔憂跡象；但投資人仍在為一個可能出現罕見分裂、主席權威相對薄弱，且仍潛藏更激進變革風險的中央銀行做好心理準備。

儘管聯準會掌控的是短期利率，但美國的整體借貸成本在很大程度上仍受長期美國公債殖利率影響；而這些殖利率反映的，並非當前的短期利率水準，而是投資人對未來短期利率走向的預期。

若聯準會在經濟仍具相當韌性的情況下激進降息，市場對通膨回升及未來升息的擔憂，反而可能推升殖利率與借貸成本，而非壓低。

此外，殖利率若出現大幅上升，也可能對股市造成衝擊。

聯準會主席並非一人說了算

目前市場反應相對冷靜，部分原因在於聯準會主席雖然影響力巨大，但並非單方面決定利率政策。

聯邦公開市場委員會（FOMC）共有 12 名成員，重大政策須經集體投票。川普要完全掌控聯準會，需要採取很多措施。

不過，華爾街仍有人認為，川普最終仍可能取得實質影響力。

FOMC 由七名由總統任命的聯準會理事，以及五名由各地聯邦準備銀行董事會遴選、並經聯準會理事會確認的地區銀行總裁所組成。

若川普任命的人選在其中取得多數，可能會嘗試撤換任何被視為阻礙降息的聯準銀行總裁。

目前 7 名理事中，有 3 人為川普任命，其中 2 人來自其第一任期，當時他對「忠誠度」的要求尚未如此明確。

本月稍早，這 3 人仍與其他理事一致同意，重新任命各地聯準銀行總裁。

川普是否能取得多數？

川普在未來幾個月可能還有更多機會任命聯準會理事，可能會改變聯準會的權力平衡。

其一是現任主席鮑爾（Jerome Powell）是否在 5 月主席任期屆滿後選擇辭去理事職位，儘管並非必要，但符合過往慣例。

其二則是最高法院是否裁定川普有權撤換聯準會理事庫克（Lisa Cook）。川普政府指控她在房貸文件中不實陳述，但庫克已否認相關指控。

資本市場公司 RBC Capital Markets 美國利率策略主管 Blake Gwinn 指出，若鮑爾與庫克同時被替換，川普第二任期任命的理事將增至 3 人，再加上第一任期的 2 人，移除地區聯準銀行總裁的可能性將顯著提高，足以引發市場恐慌。

分裂的聯準會 市場的不安來源

即便川普未能完全掌控聯準會，投資人仍警告，聯準會更加分裂的決策機制本身就可能引發市場動盪。

有人預期，部分情境甚至可能出現聯準會主席主張降息，卻在投票中遭其他官員否決的情況。

在英國等國家，央行總裁對利率決議投下反對票並非罕見，但對美國而言，這將是重大轉變。

Natixis 企業與投資銀行美國利率策略主管 John Briggs 指出，當每位 FOMC 成員的立場變得更加關鍵，市場對利率路徑的預期將更不穩定，進而推升債市波動。

他表示，這反過來可能導致美國公債殖利率上升，因為「當市場增加了波動性與不確定性時，投資人理應能獲得更高的殖利率作為回報。」

市場是否已開始反映疑慮？

近幾週來，美國短期與長期公債殖利率之間的差距擴大。

部分人士認為，這可視為投資人對聯準會獨立性日益感到憂慮的跡象，因為這樣的走勢顯示，市場預期短期利率將走低，但長期利率未必同步下降。

不過，也有許多投資人指出，即使在新任聯準會主席上任之前，他們原本就預期聯準會將於明年初持續降息。

股市方面則幾乎未顯露明顯不安情緒，反而在進一步降息預期的支撐下，銀行股與工業類股等可能受惠的產業表現相對強勢。

經濟放緩或促成共識

華爾街另一種主流看法則認為，若經濟進一步走弱，聯準會內部的分歧反而可能縮小，為降息創造共識。

過去 15 個月，聯準會已將基準聯邦基金利率自 5.25% 至 5.5%，下調至 3.5% 至 3.75%。

儘管川普曾表示，一年後利率應降至 1% 甚至更低，但多數投資人相信，新任主席在經濟數據支持下，仍可在政治上推動較溫和、可被接受的降息幅度。

美國資產管理公司 TCW 固定收益部門投資長 Bryan Whalen 指出，新主席上任並主持首次會議時，將掌握更多資訊，也更容易獲得支持以調降利率。

也有人認為，新任主席的風格同樣重要。即便最終目標相同，若聯準會主席能以合理的經濟邏輯說明為何需要大幅降息，投資人所受到的驚嚇程度，將明顯低於僅僅重複川普論點的做法。