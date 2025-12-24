鉅亨網編譯王貞懿 2025-12-24 21:02

根據《路透》周三 (24 日) 報導，美元同日走弱，預計創下 2017 年以來最大年度跌幅，且可能進一步下滑。市場預期聯準會明年還有降息空間，歐元和英鎊則升至三個月高點，日元因日本當局可能干預匯市而受關注。

周二公布的美國 GDP 數據表現穩健，但沒有改變市場對利率前景的看法，投資人預期聯準會 2026 年還會降息約兩次。

高盛首席美國經濟學家 David Mericle 表示：「我們預期聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會再降息兩次、各 25 個基點，讓利率降至 3% 至 3.25%，但實際可能降得更多。」他認為通膨放緩是降息理由。

其他外幣

歐元和英鎊周三均升至三個月高點，收盤大致持平，分別報 1.180 美元和 1.3522 美元。美元指數跌至兩個半月低點 97.767，今年預計下跌 9.8%。若年底前繼續走弱，跌幅有機會創下 2003 年來最大。

美元今年波動劇烈，包含美國總統川普的關稅政策引發美國資產信心危機，他對聯準會日益增長的影響力也讓外界擔心央行獨立性。

相較之下，歐元今年至今上漲略高於 14%，有望創下 2003 年以來最佳表現。歐洲央行上周維持利率不變，並上調部分經濟成長和通膨預測，這代表短期內不太可能繼續降息。

交易員因此開始預期歐洲央行明年可能轉為升息，與市場對澳洲、紐西蘭央行的預期一致，這兩國的下一步也被視為升息。這也推升了兩種大洋洲貨幣，澳幣至今上漲 8.4%，周三升至三個月高點 0.6710 美元，紐元同樣觸及兩個半月高點 0.58475 美元。

英鎊今年上漲超過 8%。投資人預期英國央行會在 2026 年上半年至少降息一次，年底前第二次降息的機率約 50%。

日本警告準備干預日元