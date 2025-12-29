鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-29 17:00

根據瑞銀 (UBS) 本月初發布的《2025 年億萬富豪雄心報告》，中國大陸以 470 位億萬富豪數量排全球第二，僅次於美國 924 位，這項數據凸顯中國在全球財富格局中持續強化，更引人注目的是中國富豪群體呈現鮮明的年輕化特徵，平均年齡遠低於歐美同行，且 98% 為白手起家，高於美國的 74%，反映出中國經濟動能從傳統資源驅動轉型為創新驅動的深層變革。

報告顯示，2025 年中國億萬富豪總財富達 1.77 兆美元，年增 22.2%，成長率高於美國的 18%。新興富豪集中湧現新能源、AI、跨境電商等前沿領域，與十年前形成鮮明對比。

2015 年，中國富豪中房地產行業佔據主導地位，但 2025 年已被比亞迪供應鏈工程師、米哈遊技術極客、Shein(希音) 供應鏈操盤手等「硬科技」背景的創業者重新定義，這種產業變遷印證了中國經濟核心驅動力已從「金融房地產」切換至「先進製造」。

摩根士丹利首席全球策略師 Ruchir Sharma 的研究架構也為理解上述轉變提供重要觀點。他將富豪分為「企業家型」與「尋租型」：前者透過技術創新和商業模式突破創造價值，後者依賴資源壟斷或製度套利獲利。

數據顯示，企業家型富豪佔比越高的國家，經濟成長活力越強，中國當前新生代富豪幾乎全是「產品經理」或「技術長」出身，財富累積源自於解決具體產業問題如提升電池能量密度、優化算力成本、重建供應鏈效率。這種以「新質生產力」為基石的財富創造模式，為社會帶來遠超過個人利益的正外部性。

2018 年諾貝爾經濟學獎得主 William D. Nordhaus 的研究顯示，企業家創新產生的社會利益中，其個人僅獲取不到 2.2%。

中國能批量製造年輕富豪的背後，是獨特的「舉國體制 + 市場叢林」混合機制在發揮作用。在新能源、低空經濟等國家戰略方向明確後，地方政府提供土地、基礎建設等要素支持，民營企業則展開激烈市場競爭。這種模式在新能源汽車領域尤其典型。

透過內部激勵競爭，中國將零件成本壓至全球最低水平，去年產銷突破 1000 萬輛，佔全球份額超 60%，而在此環境中勝出的創業者，多為具備技術、資本、管理綜合能力的「六邊形戰士」，對成本控制精度和技術迭代速度樹立起全球競爭優勢。

然而，突飛猛進的財富創造背後潛藏結構性隱憂。首先，創業門檻正急劇抬高。與過去國中畢業生可透過小型工坊逆襲的時代不同，目前硬科技創業要求創辦人兼具頂尖學歷背景和巨額啟動資金。

根據瑞銀報告，中國新晉富豪普遍擁有清華、史丹佛等名校背景，創業初始投入常需上億研發費用，草根逆襲通道明顯收窄。其次，資本「國家隊化」趨勢加劇創新路徑依賴。為支持硬科技發展，國營資本在一級市場佔比攀升，雖保障戰略方向，但也擠壓了「非共識創新」空間。

更深刻的制度弱點也在於失敗機制的缺失。中國創業者常需承擔「個人無限連帶責任」，一次技術研發失敗或供應鏈斷裂恐導致家庭資產清零，甚至被列為失信人。這與矽谷允許失敗者透過破產保護重整旗鼓的機制形成反差。

當創業成為高風險賭注，理性人才更傾向於選擇體制內安全路徑或僅跟進「確定性」項目，長期將抑制創新活力。

此外，瑞銀分析師在報告中驚嘆中國仍保有全球最高效的供應鏈體系和最勤奮的工程師紅利，但要讓這種活力持續迸發，必須建構更具韌性的創新生態。健康的經濟生態應如熱帶雨林，既需參天紅杉 (硬科技巨頭)，也離不開灌木苔蘚 (中小微型企業)。

目前，中國在培育「寧德時代」類企業上成效顯著，但需警惕錯過「字節跳動」式顛覆性創新的風險，這也要求制度層面為失敗者提供更寬鬆的容錯空間，完善個人破產法規，讓民間資本更自由流動，進而激勵更多長期主義探索。