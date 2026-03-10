鉅亨網新聞中心 2026-03-11 05:20

全球最大石油公司──沙烏地阿拉伯石油公司 (通稱沙烏地阿美) 警告，中東戰火正對全球能源供應鏈構成嚴峻衝擊。

沙烏地阿美總裁兼執行長納瑟 (Amin Nasser) 週二 (10 日) 在公司年報電話會議上表示，儘管近期油價自高位回落，但經由荷姆茲海峽的石油與天然氣運輸仍嚴重受阻，並警告若戰火持續干擾航運，可能對全球石油市場造成「災難性後果」。

納瑟指出，儘管過去也曾發生航運中斷，但「這次無疑是該地區油氣產業迄今面臨的最大危機」。他表示，衝突已引發「嚴重的連鎖反應」與「劇烈的多米諾骨牌效應」，衝擊範圍不僅限於能源與航運產業，也波及航空、農業、汽車等多個行業。

作為全球最大的石油生產與出口企業，沙烏地阿美在探明儲量、石油產量與營收規模上均居世界首位。納瑟指出，全球約 17% 的石油供應需要經由荷姆茲海峽運輸，而目前已有約 1.8 億桶石油供應受到中斷影響。由於全球石油庫存目前已降至「五年來最低水準」，若危機持續，市場可能被迫更快消耗現有庫存。

他強調，目前全球閒置產能大多集中在中東地區，因此恢復荷姆茲海峽航運對於穩定市場至關重要，「中斷時間越長，對全球經濟造成的影響就越嚴重」。

納瑟同時向投資者透露，上週沙烏地阿美位於沙國東部的 Ras Tanura 煉油廠在遭受襲擊後發生的火災已迅速受到控制，預計該設施很快可以恢復運作。他未透露公司目前具體產量，但表示其東西輸油管道將在未來幾天逐步恢復至每日 700 萬桶的滿載輸送能力。

在荷姆茲海峽幾近封鎖的情況下，這條東西輸油管道成為沙烏地阿美向西海岸延布港出口石油的唯一替代通道。納瑟表示，公司也正透過全球儲運網路，包括位於海外的儲油設施，來確保市場供應。

航運數據顯示，能源運輸正急劇萎縮。根據標普全球 3 月 9 日彙整的資料，自中東戰事爆發以來，經過荷姆茲海峽的船舶數量大幅下降，從 2 月 28 日的 91 艘驟減至 3 月 8 日僅 4 艘。

大宗商品分析機構 Kpler 指出，即便未來海峽重新開放，航運與能源出口恢復也可能需要數週甚至數月時間，市場仍將承受地緣政治風險溢價。該機構估計，目前海灣地區已有超過 750 艘各類船舶滯留，等待安全環境改善後才能離開。

分析認為，與此前紅海危機不同，荷姆茲海峽幾乎沒有替代航線，一旦運輸中斷，波斯灣能源出口幾乎無法透過其他路線繞行。即使安全情勢改善，船東通常需要一段時間未發生攻擊事件，才會逐步恢復通行。初期恢復的航運可能主要是已滯留在海灣內的油輪離開，而非新的船舶進入裝貨，意味能源出口將呈現「緩慢爬坡」而非快速回到正常水準。

在地緣政治層面，美國總統川普 9 日表示，美國對伊朗的軍事行動將「很快結束」。但伊斯蘭革命衛隊隨後回應稱，戰事何時結束「由伊朗決定」。分析人士指出，儘管美國與以色列在軍事力量上佔優勢，但戰事持續可能讓伊朗利用有限籌碼拖延衝突，並持續推高油價。

油價劇烈波動之際，川普在社群媒體上安撫稱，油價上漲只是為了「和平與安全」付出的「小代價」，並表示「只有傻瓜才不這麼認為」。然而外媒指出，在高耗油車輛仍佔主流的美國市場，這一說法並未獲得廣泛認同。喬治華盛頓大學政治管理學教授 Todd Belt 接受《法新社》訪問時表示，對川普與共和黨而言，控制中期選舉風險最明智的策略是「盡快找到結束戰爭的方式」。

美國盟友經濟也受到衝擊。日本、韓國與澳洲股市近期出現明顯震盪。韓國 9 日宣布實施「石油價格上限制度」，這是自 1997 年油價自由化以來首次採取此類措施。

歐洲方面，歐洲穩定機制 (ESM) 總裁 Pierre Gramegna 表示，自美國與以色列對伊朗展開軍事打擊以來，歐盟原油價格已上漲約 40%，漲幅甚至快於 2022 年俄烏衝突全面升級初期；天然氣價格則幾乎飆升 90%，歐洲股市整體市值縮水約 9%。