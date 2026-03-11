鉅亨網編譯莊閔棻 2026-03-11 11:44

在美國與伊朗衝突持續牽動全球能源市場之際，油價本週劇烈震盪。從週末一度飆升至每桶近 120 美元，到週二（10 日）因美國政府訊息反覆而大幅回落，市場正試圖解讀川普政府釋出的戰爭訊號與荷姆茲海峽供應風險，能源市場波動升至多年高點。

根據《Business Insider》報導，週二下午，美國能源部長賴特（Chris Wright）在社群平台 X 發文稱，美國海軍已護送一艘油輪通過荷姆茲海峽。消息一出，油價隨即急跌。

然而，該貼文發布約 20 分鐘後，賴特便將其刪除。白宮隨後證實，美國海軍並未護送任何油輪通過荷姆茲海峽。

在消息傳出後，國際油價指標布蘭特原油一度急跌逼近每桶 80 美元，但在白宮否認賴特的說法後迅速反彈至約 88 美元。截至美東時間下午 3 點左右，布蘭特原油仍下跌約 12%。

隨著投資人試圖消化美國總統川普及其政府針對伊朗戰爭釋出的各種訊號，能源市場正經歷逾半個世紀以來最劇烈的波動之一。不過，市場專家表示，未來仍可能出現更多價格震盪。

英國投資平台 AJ Bell 投資總監 Russ Mould 週二上午在一封電子郵件中表示：「由於市場對未來幾天、甚至未來幾週的情勢缺乏任何確定性，目前市場處於高度投機的交易模式。」

本週油價之所以出現劇烈反轉，部分原因在於川普先前的言論一度安撫投資人，讓市場相信與伊朗的戰爭可能很快結束。

川普週一（9 日）下午接受《CBS》訪問時表示，這場戰爭「幾乎已經完成」。然而，他當天稍晚在邁阿密對眾議院共和黨議員發表談話，以及在之後的記者會上所釋出的訊號卻有所不同，進一步加劇市場需要解讀的混亂訊息。

在本週油價下跌之前，週日晚間油價曾大幅上漲，當時由於市場對荷姆茲海峽供應中斷的擔憂加劇，原油期貨價格一度飆升至每桶近 120 美元。

荷蘭銀行 ING 商品策略師週二表示：「市場現在已經了解川普對油價的承受能力。」

與此同時，股市氣氛仍保持謹慎。隨著油價大幅下跌，美股一度明顯上漲，但隨著交易員持續消化最新消息，漲幅也回吐了相當一部分。

分析人士呼籲投資人更謹慎，因為伊朗戰爭的發展時程仍充滿變數。即使在川普週一發表相關言論之後，目前仍幾乎沒有跡象顯示衝突正逐漸走向結束。

國際財富顧問公司 deVere Group 執行長 Nigel Green 表示：「市場幾乎會立即解讀政治訊號，往往在實際情勢尚未出現實質變化之前，就先行調整價格。」

與此同時，追蹤油價波動的芝加哥期權交易所原油波動率指數週末突破 100，創下自 新冠疫情爆發初期以來的最高水準。自今年 1 月以來，原油市場的波動幅度已飆升逾 230%。

英國投資平台 AJ Bell 投資總監 Russ Mould 指出：「即使以能源市場一向波動劇烈的標準來看，目前的波動程度仍屬極端。」

金融服務提供商 Pepperstone 研究主管 Chris Weston 則表示：「目前壓力顯然暫時釋放，但能源市場的波動仍異常高。」

Weston 在報告中補充，投資人未來仍可能看到顯著的盤中波動，包括一些「未必能立即用基本面解釋的價格變動」。

他指出：「地緣政治環境仍高度流動，未來幾天市場交易的一大特徵，仍將是持續的高波動。」

儘管如此，整體前景依然充滿不確定性。Green 表示，未來局勢在很大程度上將取決於伊朗新任最高領袖穆吉塔巴 · 哈米尼（Mojtaba Khamenei）的影響力與決策方式，為當前地緣政治局勢增添更多不可預測性。